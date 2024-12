Social Hackathon EPALE 2024: il digitale per il benessere e la coesione sociale

Social Hackathon EPALE 2024: il digitale per il benessere e la coesione...

Si è conclusa oggi a Roma la quarta edizione del Social Hackathon di EPALE, ospitata al The Hive Hotel. La manifestazione ha visto la partecipazione di oltre 80 studenti e insegnanti provenienti dai Centri Provinciali di Istruzione degli Adulti (CPIA) e da scuole che offrono percorsi formativi per adulti. Per due giorni, i partecipanti si sono sfidati nella creazione di soluzioni digitali innovative sul tema del benessere individuale e della coesione sociale, fulcro dell’edizione 2024.

La competizione e l’incontro con Erri De Luca

Il Social Hackathon si conferma un evento dall’approccio “giocoso”, ma profondamente educativo. I partecipanti, divisi in 12 squadre, hanno lavorato intensamente per sviluppare progetti che combinassero creatività e tecnologia, con l’obiettivo di rispondere a bisogni concreti. L’evento è stato arricchito da un dialogo con lo scrittore Erri De Luca, che ha ispirato i presenti discutendo di cittadinanza attiva e partecipazione sociale.

I vincitori: innovazione e inclusione

Al primo posto si è classificato il progetto Consenso del CPIA F. De André di Lecco. La proposta mira a colmare il vuoto educativo in tema di educazione sessuale e affettiva, promuovendo una piattaforma digitale che affronta sei aree tematiche: genere, sesso, orientamento sessuale, consenso, contraccezione e malattie sessualmente trasmissibili. Supportato da una pagina Instagram, il progetto mira a sensibilizzare e informare con un linguaggio accessibile e inclusivo, diventando un punto di riferimento per i giovani.

Il secondo posto è andato al CPIA 4 Milano (Magenta) con CPIA’s got Talent. Questo progetto offre agli studenti uno spazio per riscoprire e condividere i propri talenti attraverso un’app innovativa e una serie di eventi dal vivo. L’iniziativa sottolinea l’importanza del riconoscimento personale e della partecipazione attiva come strumenti per costruire il benessere collettivo.

Sul terzo gradino del podio si è posizionato EuDoRa – Essere una donna a Ragusa, del CPIA Ragusa. Il progetto propone una piattaforma digitale multilingue per orientare le donne ai servizi del territorio, favorendo il benessere psico-fisico e l’inclusione sociale. Pensato per una diffusione capillare, il portale mira a diventare un riferimento per i servizi di accoglienza e assistenza.

Una sfida per il futuro dell’educazione degli adulti

Il Social Hackathon EPALE 2024 non è solo una competizione, ma un’occasione per riflettere su come il digitale possa essere un catalizzatore di benessere e inclusione. I progetti vincitori testimoniano il potenziale creativo e trasformativo di studenti e docenti nel campo dell’istruzione degli adulti, proponendo soluzioni che affrontano sfide cruciali della società contemporanea.

Per maggiori dettagli sull’evento e sui progetti: EPALE 2024.