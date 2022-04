Soggiorni studio in Italia e all’estero: bandi INPSieme in scadenza il 22 aprile

Soggiorni studio in Italia e all’estero: bandi INPSieme in scadenza il 22...

Tornano anche quest’anno le opportunità offerte dall’INPS, tramite le borse di studio Estate INPSieme per soggiorni studio in Italia all’estero.

Il primo bando concerne l’assegnazione di contributi per soggiorni studio in Italia riservati a studenti che frequentino nell’anno scolastico 2021/2022 la scuola primaria (scuola elementare), la scuola secondaria di primo grado (scuola media) e, in caso di studenti disabili legge 104/92 o invalidi civili al 100%, la scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore).

Il secondo bando riguarda invece l’assegnazione di contributi per soggiorni studio all’estero (in paesi europei ed extra europei) riservato a studenti iscritti nell’anno scolastico 2021/2022 al 4° e 5° anno della scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore) e vacanze tematiche in Italia riservate a studenti iscritti nell’anno scolastico 2021/2022 alla scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore).

Entrambi i bandi sono riservati a figli o orfani ed equiparati:

dei dipendenti e dei #pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;

dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici;

degli iscritti alla Gestione Fondo IPOST.

Le domande devono essere trasmesse entro le 12 del 22 aprile 2022.

Oltre ai due bandi, ricordiamo anche il concorso Corsi di lingue all’estero, con la medesima scadenza.