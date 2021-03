SoSScuole: lo strumento per il Primo Soccorso

L’app SoSScuole, disponibile e scaricabile dai principali App Store previa iscrizione e richiesta contratto al portale web www.sosscuole.it, è stata realizzata per la gestione delle situazioni di emergenza, di primo soccorso e di eventi presumibilmente collegati al Covid-19, all’interno di una scuola che necessita sempre più di un sostegno tecnologico, soprattutto per la messa in sicurezza delle persone presenti nell’ambiente scolastico.

L’app SoSScuole si pone come strumento di aiuto per la scuola. Ogni giorno, infatti, si verificano situazioni in cui le lezioni finiscono, gli studenti si allontanano dall’ambiente scolastico e i dipendenti e il personale ATA rimangono soli nelle stanze e nei corridoi della scuola, senza alcun supporto in caso di emergenza. A questo proposito appunto, SoSScuole rappresenta uno strumento di supporto aggiuntivo non solo per gli alunni, ma anche per il personale scolastico.

Infatti, tramite le funzionalità integrate nell’app, è possibile definire il luogo all’interno dell’edificio scolastico, come aule, sala docenti o atrio, ma anche all’esterno, come per esempio il giardino o la palestra, spesso esterna all’edificio principale, in cui si richiede l’SOS. All’interno dell’app è disponibile una sezione dove creare una propria lista di luoghi preferiti, riducendo così i tempi di azione in modo notevole. Qualsiasi locale è raggiungibile dalla squadra di emergenza, creando liberamente ambienti tramite console: un ottimo aiuto in favore alla continua evoluzione normativa imposta dall’emergenza sanitaria in atto.

È disponibile, inoltre, la funzione dedicata al supporto per l’organizzazione scolastica al Covid-19: l’addetto al primo soccorso, se riscontra sintomi nella persona che sta soccorrendo, clicca sul pulsante dedicato e invia in automatico una e-mail con il report dettagliato della segnalazione al Dirigente e/o ai referenti Covid-19 dell’Istituto Scolastico, qualora previsti. La privacy del dipendente e dell’infortunato è garantita e la procedura renderà tutto ordinato e immediato.

SoSScuole è quindi uno strumento di aiuto per il sistema scolastico, uno strumento che salva la vita agli alunni e al personale.

