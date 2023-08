Spari contro una scuola ebraica a Memphis

Un uomo armato ha sparato colpi di pistola contro una scuola ebraica a Memphis(Tennessee) negli Usa.

Secondo la ricostruzione della polizia, l’uomo, dopo aver tentato senza riuscirvi di penetrare nell’edificio, si è messo a sparare contro l’edificio. Poi si è allontanato a bordo di un camion ma è stato raggiunto dalla polizia, che ha sparato verso l’aggressore che era uscito dal veicolo con un’arma in pugno.

Il responsabile è stato quindi portato in ospedale, dove si trova in condizioni critiche. Non è chiaro se ci fossero alunni all’interno della scuola, anche se appare certo che non ci sono feriti. Gli inquirenti indagano per capire se si tratti di unattacco antisemita o iol gesto inconsulto di un folle.