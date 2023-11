Sport e Salute, parte il bando Scuola Attiva Junior per le scuole secondarie di I grado: scadenza 6 dicembre 2023

Anche per l’a.s. 2023/24 riparte Scuola Atrtiva Junior, un percorso multi-sportivo e educativo dedicato alle scuole secondarie di I grado, in continuità con il progetto proposto nelle scuole primarie.

L’iniziativa è promossa da Sport e Salute e il Ministero dell’istruzione e del merito (MIM), in collaborazione con il Ministro per lo Sport e i Giovani per il tramite del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la partecipazione delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

Con nota del 15 novembre il Ministero ha comunicato che il progetto prevede un percorso sportivo dedicato a tutte le classi dalla 1ª alla 3ª, incentrato su due discipline sportive.

Il progetto, per l’anno scolastico 2023/2024, si svilupperà così:

Settimane di sport

Pomeriggi sportivi

Attrezzature sportive di base

Campagna ”AttiviAMOci”

Giornate del Benessere e Open day sportivi

Feste finali.

Le Istituzioni scolastiche secondarie di I grado, dal 17 novembre alle ore 12.00 fino al 6 dicembre

alle ore 12.00 potranno registrare l’adesione al progetto per l’anno scolastico 2023-2024 nell’area riservata

del sito: https://www.sportesalute.eu/progettoscuolattiva/secondaria.html.