Staff di direzione a scuola, ma quanto è utile e quanto ci costa la sua istituzione?

C’è chi ritiene lo staff di direzione il cuore pulsante della scuola, ma c’è anche chi lo definisce cerchio magico e lo ritiene molto dannoso per la scuola. Lo Staff di direzione è una invenzione dell’autonomia scolastica che ha trovato riscontro legislativo con la legge 107/2015.

Staff di direzione e legge 107/2015

La legge 107/2015, all’art.1, comma 83, introduce la figura del coadiuatore del dirigente scolastico e in particolare prevede fino al 10% di docenti dell’organico dell’autonomia individuati per coadiuvare il ds nel suo lavoro organizzativo e/o didattico. La norma prevede: “Il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica”. Questa norma, dopo altre norme del passato, è quella che legittima la costituzione degli Staff di direzione e apre la strada alla suddivisione in gruppi dei docenti.

Costi dello Staff di direzione

Per la verità il CCNL scuola, all’art.88, comma 2, lettera f), dispone che i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali, sono al massimo due. Poi la legge 107/2015 interviene dando la possibilità ai dirigenti scolastici di avvalersi, nello svolgimento delle prorie funzioni organizzative e gestionali, fino al 10% dei docenti facente parte dell’organico dell’autonomia. Ecco quindi nascere, attraverso arzigogoli collegiali, gli Staff di direzione che sono costituiti anche da 10 o 15 docenti. Per sostenere economicamente questi staff, vengono spesi, dal fondo di Istituto, non meno di 30 mila euro l’anno per ogni singola scuola.

Utile o dannoso?

C’è chi ritiene che senza staff di direzione la scuola non funzionerebbe e rischierebbe la paralisi organizzativa. Sono nate, in questi ultimi anni, associazioni professionali che chiedono l’istituzione del Middle management a scuola, ovvero la consacrazione, anche in termini di carriera economica e di profilo giuridico, del docente che appartiene allo Staff di direzione. Bisogna anche dire che sono in tantissimi coloro che pensano che la costituzione di questi Staff non solo sia inutile, ma addirittura sia dannoso. Questi docenti che girano intorno al dirigente scolastico vengono visti come appartenenti al “cerchio magico”, disposti a tutto per gestire il potere da utilizzare a favore o contro gli altri docenti. Chissà cosa pensano i nostri lettori degli Staff di direzione: sono utili o dannosi?