Stem a scuola, come andare oltre le sigle? Cos’è l’intelligenza artificiale leggera?

Ogni anno la scuola rincorre parole d'ordine nuove: digitalizzazione, innovazione, competenze. Ma spesso resta un dettaglio fuori dall'inquadratura: gli studenti non imparano meglio perché cambiano le sigle, ma perché cambia ciò che fanno. Troppe volte la tecnologia viene presentata come la soluzione, salvo poi rivelarsi un guscio vuoto, distante dalle reali dinamiche di classe. La sfida non è avere dispositivi più moderni, ma attività che permettano di capire, manipolare, esplorare. Solo così la tecnologia smette di essere spettacolo e torna a essere apprendimento autentico.

In un momento in cui la scuola si interroga su come rendere l’apprendimento più attivo, concreto e significativo, cresce l’esigenza di strumenti che uniscano tecnologia, creatività e riflessione. I laboratori STEAM – dove scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica si incontrano – offrono una risposta possibile, purché restino alla portata di tutti: anche di chi non ha competenze tecniche avanzate o grandi risorse materiali. La chiave? Tornare al fare, al costruire, al progettare insieme.

Il valore del “making” educativo

Il making a scuola non è semplice manualità, ma un modo per dare forma concreta ai concetti, trasformando idee in oggetti e problemi in soluzioni. Quando gli studenti costruiscono, programmano o assemblano, sviluppano capacità di analisi, collaborazione e autonomia. Ogni errore diventa occasione di apprendimento e ogni prototipo un racconto visibile del pensiero che si evolve. È una didattica che restituisce centralità al processo e non solo al prodotto finale.

Tecnologie accessibili e “AI leggera”

L’intelligenza artificiale entra nelle classi in forme semplici e controllabili, che non dipendono dal cloud e non richiedono infrastrutture complesse. Si parla di “AI leggera”: piccoli modelli locali addestrabili in classe, capaci di riconoscere un gesto o una voce per attivare un sensore o un motore. Questa modalità favorisce un approccio consapevole e critico alla tecnologia, mostrando agli studenti come l’AI possa essere compresa, sperimentata e gestita in modo etico e trasparente.

Integrazione e inclusione nel laboratorio

Un’attività STEAM ben progettata non si limita alle discipline tecnico-scientifiche: può intrecciarsi con lettere, arte, lingue, educazione civica. L’importante è la personalizzazione, resa possibile da format modulari e da una progettazione attenta ai diversi livelli di competenza e accessibilità. Varianti unplugged, materiali poveri, codici colore e rubriche di valutazione formative permettono di coinvolgere tutti, valorizzando la diversità come risorsa.

Il corso

