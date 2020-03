Stipendi NoiPA, dal cedolino di marzo addizionali comunali e regionali

Anche per il 2020, come ogni anno, le addizionali regionali e comunali all’IRPEF saranno applicate in nove rate, dal mese di marzo a quello di novembre.

Lo ricorda NoiPA, precisando che le addizionali sono calcolate in base al reddito dell’anno precedente e si aggiungono alle somme IRPEF dovute da ciascun amministrato.

La determinazione delle aliquote d’imposta avviene con delibera dei comuni e delle regioni.

La consultazione delle aliquote è disponibile sul sito del Dipartimento delle Finanze al link http://www.finanze.gov.it/ nella sezione “Fiscalità regionale e locale”