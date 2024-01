Stipendi supplenze brevi e saltuarie: saranno pagati l’11 gennaio

Il calvario di decine di migliaia di precari che da settembre attendono di essere pagati avrà finalmente termine l’11 gennaio: lo ha annunciato poche ore fa il Capo dipartimento risorse umane del Ministero dell’Istruzione e del Merito Jacopo Greco che ha ricordato che il problema riguarda i precari con incarichi di supplenze brevi e saltuarie conferite dai dirigenti scolastici.

Il “disservizio” – ha spiegato Greco – dura da almeno un decennio ed è dovuto al fatto che, per pagare questa tipologia di contratti sono necessari controlli incrociati fra MIM, MEF e Corte dei Conti.

Il Ministro Valditara – ha però garantito il Capo Dipartimento – ha aperto un tavolo di confronto con il MEF in modo da pervenire già nelle prossime settimane ad una soluzione definitiva della problematica.

Per intanto i docenti che che stanno aspettando il pagamento di quanto dovuto possono tirare un sospiro di sollievo perché giovedì 11 dovrebbero vedersi accreditati gli importi attesi.