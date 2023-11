Stipendio docenti dicembre 2023, pubblicazioni su NoiPa entro il 30 novembre. Compresa anche la tredicesima

Come già annunciato, il sito NoiPa+ ha comunicato che è già stata avviata la pubblicazione del pagamento della rata ordinaria di dicembre 2023 comprensivo della tredicesima mensilità per tutti i dipendenti che fanno parte dei comparti Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzioni Locali, Ricerca e Istruzione (personale di ruolo e annuale).

È importante ricordare che la pubblicazione terminerà entro giovedì 30 novembre.

Come da comunicazione MEF, l’accredito dello stipendio per i dipendenti dei comparti Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzioni Locali, Ricerca e Istruzione (personale di ruolo o con contratto annuale) sarà il giorno venerdì 15 dicembre 2023. I cedolini stipendiali in formato pdf saranno disponibili entro la data di pagamento.

Per il personale supplente breve del comparto scuola il calendario delle emissioni di dicembre 2023 sarà pubblicato appena ufficializzato dal MEF.

Per il personale scuola neo immesso in ruolo o con contratto annuale che non dovesse vedere il pagamento deve chiamare la propria Ragioneria di riferimento per verificare lo stato del proprio contratto. I numeri delle Ragionerie sono reperibili su questa pagina: https://noipa.net/sl/d7

Stipendio dicembre docenti NoiPa, Valditara: aumenti entro Natale, 1.516 euro per i dirigenti, fino a 1.228 per i docenti

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha risposto ad alcune domande ai microfoni de Il Messaggero discutendo di vari temi, cominciando dagli aumenti stipendiali per docenti e personale scolastico, fino alla questione del docente tutor.

I calcoli di Valditara

Ed ecco le sue parole in merito agli stipendi che saranno accreditati ai docenti a dicembre: “I calcoli li stiamo facendo. Ma posso anticipare che a dicembre tutto il personale scolastico riceverà l’anticipo, una tantum, legato alla vacanza contrattuale protratta fino ad ora: si va dai 1.516 euro dei dirigenti scolastici ai 1.228 per i professori di superiori e medie con maggiore anzianità, dai 1.056 per i maestri della stessa fascia agli 829 dei professori di medie e superiori con più bassa anzianità”.

