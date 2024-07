Stop ai cellulari in classe, Alessandro Gassmann: “incredibilmente d’accordo con Valditara”

In questi giorni non si parla d’altro. Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha firmato una circolare in cui ha disposto “il divieto di utilizzo in classe del telefono cellulare, anche a fini educativi e didattici, per gli alunni dalla scuola d’infanzia fino alla secondaria di primo grado, salvo i casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato“.

Diversi sono intervenuti sull’argomento, soprattutto addetti ai lavori. Ma anche protagonisti del mondo dello spettacolo. Come Alessandro Gassmann, che non nasconde mai critiche e ragionamenti precisi sulle varie vicende italiane. L’attore in un suo post su X ha scritto: “Vietare i cellulari in classe fino alla terza media è secondo me una regola tardiva e fondamentale. Sono incredibilmente d’accordo per la prima volta con una proposta di Valditara”.

I risultati del sondaggio della Tecnica della Scuola

Secondo un’indagine della Tecnica della Scuola, a cui hanno partecipato 1.100 lettori, le categorie dei docenti, dirigenti e genitori si trovano in gran parte d’accordo sul divieto: in media, circa l‘80% di loro concorda con la misura adottata dal ministro Giuseppe Valditara.

Tuttavia, non mancano le acute osservazioni di alcuni addetti ai lavori, per i quali l’imposizione di un divieto dall’alto potrebbe andare in conflitto con l’autonomia degli istituti, in particolare con le scuole che hanno condotto programmi didattici basati proprio sull’utilizzo attivo e formativo dei telefoni cellulari.

Le altre novità introdotte da Valdtara: diario cartaceo e assistenti virtuali in classe

