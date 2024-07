Valditara: “ritorna il diario in classe per aiutare gli studenti a scrivere in corsivo. Firmata circolare”

Valditara: “ritorna il diario in classe per aiutare gli studenti a scrivere...

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 10 luglio, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara è intervenuto al convegno “La scuola artificiale – Età evolutiva ed evoluzione tecnologica”.

Il ministro ha annunciato di aver firmato una circolare in cui ha disposto, per il prossimo anno scolastico e per i successivi, il ritorno del diario, fermo restando che i genitori saranno sempre avvisati tramite il registro elettronico di tutto. “In questo modo – commenta Valditara – il bambino segna con mano e penna i compiti da fare per i prossimi giorni, abituandosi a scrivere. Noi dobbiamo riabituare i nostri ragazzi al rapporto con la penna e con la carta”.