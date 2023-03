Storie di progetti, “Erasmus, stories bring us closer”

Il Circolo Didattico “S. Giovanni Bosco”, da anni partecipa ai progetti di gemellaggio e-Twinning ed ha ottenuto varie certificazioni di qualità. Progetti che hanno maturato un solido rapporto di collaborazione tra i partner, incentrati sulle „buone pratiche‟ didattiche e organizzative: uno scambio reciproco che ha apportato un miglioramento delle attività didattiche nelle scuole.

Fino a venerdì 17 marzo, docenti coordinatori dei cinque Paesi e alunni osserveranno le attività, mattutine e pomeridiane che si svolgeranno nel nostro Istituto, e parteciperanno ai laboratori di Storytelling e di preparazione di dolci tradizionali. L’obiettivo è quello di stimolare negli alunni l’interesse per la lettura ed incentivare l’utilizzo spontaneo della lingua. In coerenza con le attività didattiche del progetto si prevede la visita del centro storico di Biancavilla, di città quali Catania, Taormina e Siracusa e del nostro vulcano Etna, ciò al fine di far conoscere la storia, leggende e i prodotti della nostra meravigliosa Sicilia.

Siamo già stati in Croazia, dove due docenti hanno partecipato ai corsi di formazione di Storytelling, musica, arte e svolto una lezione presso la scuola ospitante. In Grecia e in Svezia nove alunni sono stati coinvolti in attività di gruppo, maturando l’interesse per la lettura, l’apprendimento delle lingue straniere e stabilendo rapporti di amicizia con i ragazzi degli altri Paesi. Adesso le delegazioni dei Paesi di Croazia, Grecia, Spagna e Svezia verranno a visitare la nostra scuola; ospiteremo undici insegnanti e ventidue alunni. A maggio il progetto si concluderà con la visita in Spagna, che prevederà la partecipazione di sei alunni di classe quinta di scuola primaria e di quattro docenti.

Maria Scarcipino