Stress lavoro correlato: ANP ha pronti i dati di una indagine sui dirigenti scolastici

A distanza di 6 anni l’Associazione nazionale presidi ha riproposto una nuova indagine sullo stress lavoro-correlato dei dirigenti scolastici.

Gli esiti della ricerca, svolta in collaborazione con la LUMSA, saranno resi noti il 5 dicembre nel corso di un convegno nazionale.

Il sondaggio di quest’anno poneva domande precise sullo stato di benessere personale del dirigente scolastico e sugli aspetti quotidiani del suo lavoro.

“E’ stata utilizzata – spiegano i curatori della ricerca – una metodologia ampiamente condivisa in campo scientifico e che molti Ds conoscono per averla applicata alle indagini sullo SLC nelle loro scuole”.

Sei anni fa, l’inchiesta era stata condotta su 1616 dirigenti scolastici italiani ed aveva messo in evidenza alti livelli di stress e di burnout fra i dirigenti scolastici.

Oltre l’80% dichiarava di ricevere informazioni sui cambiamenti in arrivo con scarso preavviso, più del 70% riteneva di non ricevere informazioni complete per svolgere il proprio lavoro.

Già nel 2018 due dirigenti su tre segnalavano di aver subito conflitti o litigi sul luogo di lavoro.

In chiusura dei lavori, 6 anni fa, il presidente dell’ANP affermava: “Denunciamo da tempo la sproporzione tra l’elevato carico di responsabilità in capo ai dirigenti delle scuole e l’inadeguatezza degli strumenti a loro disposizione per farvi fronte. Con questa indagine colmiamo la lacuna di dati sul livello di stress lavoro correlato dei dirigenti, supplendo all’inerzia dell’Amministrazione su tale materia”.

C’è dunque attesa per i dati che verranno resi noti nei prossimi giorni.