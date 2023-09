Studente 17enne muore d’infarto: la sua scuola organizza un momento di raccoglimento fuori dall’istituto

Un ragazzo di soli 17 anni, di Napoli, è morto sabato scorso, 16 settembre, a causa di un infarto improvviso. La notizia ha scioccato l’intera città partenopea. Come riporta Il Mattino, i suoi compagni di scuola hanno organizzato un momento di raccoglimento fuori dalla sua scuola, il liceo classico Umberto, oggi, 18 settembre.

Il ragazzo era iscritto in quarta superiore ed era il figlio di un collaboratore scolastico che lavora nello stesso istituto che frequentava. “La notizia ci ha sconvolto ed abbiamo pensato di onorare la sua memoria con un minuto di silenzio dopo la fine delle lezioni. Chiediamo a tutti, domani, di rimanere fuori scuola dopo l’uscita fino alle ore 14.05 per dare insieme un ultimo saluto al nostro compagno. Gli alunni della classe 4c- gli studenti consiglieri d’istituto”, questo il messaggio di cordoglio.

Il cordoglio della presidente del consiglio comunale

La presidente del Consiglio comunale, Enza Amato, come riporta La Repubblica, ha espresso il suo “profondo cordoglio per la tragica e improvvisa scomparsa di Giuseppe, lo studente del Liceo Umberto stroncato da un infarto a soli 17 anni. Questa dolorosa notizia mi colpisce profondamente. Giuseppe era non solo un giovane con un futuro davanti a lui, ma anche figlio di un dipendente dello stesso istituto superiore, un legame che rende questa perdita ancora più sentita per la scuola in un studiava e si preparava per affrontare la maturità. In questi momenti difficili – ha concluso la Amato – mi unisco al dolore della famiglia di Giuseppe, dei suoi amici e di tutta la comunità scolastica del Liceo Umberto”.

Alcune scuole osserveranno un minuto di silenzio per la piccola Laura

In alcune scuole torinesi oggi avrà luogo un minuto di silenzio in memoria di Laura, la bambina di cinque anni che ieri, 17 settembre, è morta a causa di una vera e propria tragedia. Uno dei velivoli delle Frecce Tricolori, in volo per un’esibizione, si è schiantato al suolo, coinvolgendo un auto che era di passaggio in quella zona, con a bordo una famiglia composta da quattro persone. La vettura ha preso fuoco e per la piccola Laura non c’è stato nulla da fare. Feriti mamma, papà e fratello di 12 anni. A quanto pare l’aereo avrebbe avuto un problema al motore, con il pilota che è riuscito a salvarsi lanciandosi col paracadute, poco prima dello schianto. Ma delle cause si occuperanno le indagini.