Studente autistico picchiato dalla maestra, la denuncia di una madre

Secondo quanto riportato dal Messaggero, la mamma di un alunno di 9 anni di Roma ha denunciato un’insegnante del figlio dopo essersi accorta di alcuni segni sospetti sul corpo del piccolo.

La donna si è recata immediatamente prima dai carabinieri della stazione Villa Bonelli e poi da quelli di Porta Portese per raccontare il tutto. Nello specifico il genitore ha affermato che la docente avrebbe percosso e spinto contro il muro l’alunno affetto da autismo perché non voleva mangiare una mela.

Al momento il fascicolo è in Procura e le indagini sono in corso per chiarire la vicenda. Sarebbero, inoltre, in fase di audizione anche alcuni testimoni dell’accaduto.