Studente colpito da pugno sferrato da un docente, Salvini (Lega): “Applausi alla mamma che riconosce l’errore del figlio”

“Quello del professore è stato un gesto grave, ma mio figlio ha sbagliato, se fosse rimasto seduto al banco come i suoi compagni tutto questo non sarebbe successo”, ha detto la madre dello studente colpito allo stomaco da un pugno sferrato da un docente in classe, davanti ai compagni. Il gesto assurdo dell’insegnante è stato probabilmente frutto dell’esasperazione alla quale lo ha condotto l’alunno, che a quanto pare era intento a sbeffeggiarlo.

“Alla base c’è un comportamento sbagliato di mio figlio, che va a saltellare alla sue spalle, alla cattedra, per fare il buffone con i compagni di classe. Non è una vittima, gli ho cancellato il regalo di compleanno per punizione. Ho detto a mio figlio di non vantarsi per la popolarità del video. Gli ho ripetuto che al suo posto mi sarei nascosta per la vergogna. Non è un ragazzino cattivo. È che non riesce a stare fermo e ancora infantile, nonostante sia già in prima superiore”, ha continuato la donna, secondo quanto si legge su Il Corriere Fiorentino.

Salvini dalla parte della madre del ragazzo

Non si è fatto attendere il commento di Matteo Salvini, Vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del Governo Meloni. Quest’ultimo ha lodato la madre del ragazzo, dedicandole un post su Facebook.

“La violenza non è mai la soluzione e va sempre condannata, ma un applauso a questa mamma che non si è limitata all’apparenza e ha riconosciuto l’errore del figlio, educandolo (non così scontato al giorno d’oggi)”, ha scritto il leghista.

Quest’ultimo ha fatto notare come la donna si sia comportata in modo diverso dai genitori che tendono di solito a difendere i loro figli in qualunque caso. Resta in ogni caso da indagare sulla vicenda, per capire cosa sia successo esattamente e cosa sia scattato nella mente del docente e dell’intera classe.