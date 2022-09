Studente con disagio costretto ad essere interrogato, “in estate si è divertito”: per più di un anno si era isolato in casa

Al liceo Russell di Roma è avvenuto qualcosa di inaccettabile, come hanno denunciato alcuni studenti. A quanto pare, come riporta l’Ansa, uno studente che si trova da tempo in una condizione di disagio psicologico certificato è stato messo alle strette per essere interrogato.

La difficile situazione del ragazzo

Altro che piano didattico personalizzato e bisogni educativi speciali: secondo quanto spiegato dagli studenti, che promettono di tenere presto una conferenza stampa in merito, questa faccenda va oltre le basilari regole dettate dalla pedagogia. A quanto pare il ragazzo con disagio è stato costretto ad essere interrogato; la scuola gli avrebbe praticamente rinfacciato il fatto che durante l’estate si sia divertito, sia uscito con gli amici e non abbia studiato.

Ciò è avvenuto dopo un periodo difficile per l’alunno, che a quanto pare ha trascorso più di un anno rinchiuso in casa in una condizione di isolamento. Quest’ultimo non sarebbe stato tutelato dai docenti dell’istituto, né tantomeno dalla preside: “La risposta della preside è stata vergognosa: il sistema scolastico delle scuole pubbliche non sostiene elementi considerati fragili, non li segue e anzi li mette davanti alla decisione di cambiare scuola”, hanno scritto i compagni del ragazzo su Instagram.

Studenti sul piede di guerra

“Una scuola che non si interessa dei problemi psicologici degli studenti, una scuola gabbia che ci toglie il respiro con la logica della competizione fra studenti e della costanti valutazioni -continuano- Ciò che è avvenuto al Russell non può essere tollerato, infatti domani faremo una conferenza stampa per mettere alla luce i problemi di una scuola gabbia che opprime e sfrutta e per richiedere la creazione di un organo di controllo studentesco per monitorare i rapporti della scuola verso i disagi psicologici che vivono gli studenti e le studentesse con bisogni educativi speciali”.

