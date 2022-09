Soggetti con Bisogni Educativi Speciali. Chi sono e quali sono i compiti della scuola

La direttiva del 2012 afferma che l’area dello svantaggio che la scuola deve affrontare è molto più ampia di quella che è riferita alla presenza di deficit e inquadra nei soggetti BES (bisogni educativi speciali) non solo gli alunni disabili, ma anche chi soffre di disturbi evolutivi specifici e quelli che vivono una situazione di svantaggio socio economico, linguistico e culturale.

Disabilità

Il disabile è la persona che per motivi diversi , presenta delle percentuali di menomazione permanenti delle capacità adatte a svolgere un’attività secondo i canoni considerati normali;

Disturbi evolutivi specifici

I disturbi evolutivi specifici sono di diverso tipo per ognuno dei quali è opportuno individuare delle strategie adeguate al fine di garantire il diritto allo studio di tutti e di ciascuno. I disturbi evolutivi specifici sono :

disturbi specifici dell’apprendimento

sono persone con competenze intellettive nella norma o anche elevate, che – per specifici problemi – possono incontrare difficoltà a scuola, i quali hanno bisogno di un aiuto alfine di realizzare pienamente le loro potenzialità.

deficit del linguaggio

i soggetti affetti da deficit del linguaggio sono quelle persone che trovano difficoltà nel formulare e nel comprendere messaggi linguistici; il deficit si presenta a livello fonico, lessicale e morfosintattico sia scritto che orale.

deficit delle abilità non verbali

sono dei soggetti che mancano di empatia e non riescono a riconoscere emozioni, sentimenti e stati d’animo negli altri;

deficit della coordinazione motoria

sono persone che presentano disturbi nella coordinazione motoria i cui movimenti sono impacciati e imprecisi, mancano di equilibrio e possono essere maneschi e far male ai compagni nella misura in cui non hanno coscienza dei loro movimenti;

deficit dell’attenzione e dell’iperattività

sono dei soggetti che presentano un disturbo nell’attenzione, sono iperattivi e impulsivi, sono individuati con l’acronimo ADHD; presentano una tendenza a non ascoltare e a essere irrequieti.

funzionamento intellettivo limite

il funzionamento intellettivo limite può essere considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico; sono quei soggetti che non hanno un deficit cognitivo ma che sono ai limiti della norma e presentano difficoltà nell’adattamento scolastico.

Svantaggio socio economico, linguistico e culturale.

All’interno delle nostre scuole, oltre ad alunni stranieri che non conoscono la lingua italiana, vi sono alunni che presentano delle difficoltà rappresentate dall’ambiente socio economico e culturale povero in cui vivono e nel quale non trovano elementi in grado di far progredire le loro capacità e le loro inclinazioni.

Compiti della scuola

La scuola poiché è un’istituzione intenzionalmente educativa ha il compito di individuare strategie e metodologie d’intervento correlate alle esigenze educative speciali, nella prospettiva di una scuola sempre più inclusiva e accogliente.

Didattica inclusiva

L’adozione di una didattica quale denominatore comune per tutti gli alunni e che non lasci indietro nessuno è rappresentata da una didattica inclusiva intesa come garanzia del diritto allo studio, volto a far beneficiare tutti in modo sostanziale degli effetti promozionali dell’educazione.

