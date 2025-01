Studente modello entra a scuola e uccide la vicepreside e una alunna. Accade in Slovacchia

Un grave episodio di violenza ha scosso oggi Spisska Stara Ves, una piccola città nel nord-est della Slovacchia con poco più di duemila abitanti. Un ragazzo di 18 anni, descritto come uno studente modello, ha ucciso a coltellate due donne nella palestra del liceo locale e ne ha ferita un’altra.

Come riporta Ansa, l’autore dell’attacco è stato arrestato dalla polizia nei campi circostanti circa un’ora dopo l’aggressione. Le autorità non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sul movente, mantenendo il più assoluto riserbo sull’indagine in corso.

Secondo i media slovacchi, tuttavia, l’attacco potrebbe essere stato premeditato, in quanto in passato il giovane avrebbe minacciato alcuni compagni di classe. Le vittime sono una studentessa di 18 anni e la vicepreside dell’istituto, una donna di 51 anni. Un’altra diciottenne è stata gravemente ferita e trasportata d’urgenza all’ospedale di Poprad.

Sul luogo dell’attacco sono stati soccorsi anche un uomo di 51 anni e una donna di 62, entrambi in stato di shock a causa del trauma subito.