Studentessa gravemente ferita durante un incendio, festeggia compleanno in ospedale con docenti e compagni

Il ventesimo compleanno di giovane donna non è stato come gli altri. La giovane, coinvolta nel tragico incendio appiccato dal fratello lo scorso 13 giugno a Vittoria (Ragusa), ha festeggiato tra le mura di un ospedale di Catania, dove è ricoverata da quasi due mesi.

La visita in ospedale

In occasione del compleanno, la ragazza ha ricevuto una visita speciale: cinque compagni di classe, accompagnati dalla preside del liceo da lei stessa frequentato e dai docenti. Come riportato da NewSicilia, Gli amici hanno portato con sé doni preziosi, tra cui un tablet carico di film per intrattenerla nei giorni di degenza, una torta, diversi peluche e una cornice con foto ricordo della classe, che quest’anno ha terminato il percorso scolastico.

Le condizioni della giovane

I compagni hanno potuto parlare con la neo ventenne solo attraverso un vetro, per evitare qualsiasi rischio per la sua salute, ancora precaria. La giovane è reduce da diversi interventi chirurgici necessari per trattare le ustioni e si trova ancora in Terapia Intensiva, non essendo fuori pericolo.

Il quadro familiare

Nonostante le gravi condizioni, la ragazza è considerata “fortunata” rispetto agli altri membri della sua famiglia coinvolti nell’incendio. La madre, 55 anni, e la sorella maggiore, 34 anni, non sono sopravvissute alle gravissime ustioni riportate. Anche il padre, 57 anni, lotta per riprendersi ed è ricoverato a Palermo. L’unica rimasta illesa è una sorella di 25 anni, studentessa all’Università di Torino.

Un futuro incerto ma pieno di speranza

La storia della ragazza è un esempio di resilienza e forza di volontà. Nonostante le difficoltà e il dolore, il sostegno dei compagni di classe e dei docenti del liceo rappresenta un raggio di luce in un momento così buio. La visita e i doni ricevuti testimoniano l’affetto e la vicinanza di una comunità scolastica che non dimentica e che continua a supportare una delle sue giovani promesse.

In un contesto di sofferenza, ogni gesto di solidarietà assume un significato profondo, offrendo conforto e speranza a chi ne ha più bisogno. Il percorso di guarigione della ragazza sarà lungo e difficile, ma l’affetto e il sostegno dei suoi cari e amici potranno fare la differenza, aiutandola a superare le sfide che ancora la attendono.