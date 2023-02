Studenti irreprensibili con coltello e scacciacani nello zaino, a Firenze due casi che non t’aspetti

Perché degli studenti senza precedenti o condizioni familiari disagiate devono presentarsi a scuola con delle armi? Non siamo negli Stati Uniti, ma a Firenze: in due istituti superiori è dovuta intervenire la polizia e tre ragazzini, tra i 14 e i 15 anni, sono stati denunciati.

Nel primo caso, un ragazzo ha portato una scacciacani in classe, tanto da far spaventare più di un compagno che ha raccontato il fatto ai genitori, che a loro volta hanno allertato la polizia.

A quel punto, sono partite le perquisizioni in casa del ragazzo, dove è stata trovata una pistola costruita artigianalmente. La scacciacani che era stata portata a scuola è stata invece ritrovata, con sei colpi in canna, in possesso di un altro studente, denunciato per procurato allarme.

In un’altra scuola superiore, invece, un allievo si è recato a scuola con un coltello da cucina, con tanto di lama da 30 centimetri, nello zaino: compagni e prof l’hanno visto e allertato il dirigente scolastico, che ha chiamato la polizia.

A quel punto il ragazzo quindicenne, scrive l’Ansa, è stato accompagnato in questura a bordo di una volante. Una volta negli uffici è stato denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere prima di essere affidato ai genitori.

In entrambi i casi gli studenti sono stati descritti come “attenti e irreprensibili”: rimane da capire cosa volessero fare o dimostrare portando quelle armi a scuola.