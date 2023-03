Studenti sempre più indecisi su quale corso scegliere, ma i prof li aiutano? A Didacta i docenti imparano ad “orientare”

Aiutare i ragazzi a scegliere i percorsi di studio a loro più congeniali: per raggiungere questo obiettivo non si può improvvisare, ma occorre una preparazione mirata. Sulla necessità di ‘Imparare a orientare’ saranno incentrate simulazioni, approfondimenti e risorse didattiche di un seminario in programma a Didacta 2023 mercoledì 8 marzo, dalle ore 15 nella Sala Seminari S13-Palazzina Lorenese alla Fortezza da Basso: l’appuntamento, organizzato dal ministero dell’Università e della Ricerca si intitolerà “Imparare a orientare: scuola e istruzione superiore insieme per incoraggiare le scelte consapevoli dei giovani”.

L’appuntamento per i prof delle superiori

Organizzato in collaborazione con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, il seminario sarà rivolto in particolare ai docenti delle secondarie di secondo grado.

L’obiettivo, hanno spiegato dal Ministero, è fornire proprio a loro, che svolgono un ruolo di guida determinante in questo processo di consapevolezza delle studentesse e degli studenti, nuove competenze e metodologie didattiche, per sostenere i giovani nelle scelte educative e professionali che dovranno prendere.

L’incontro sarà tenuto da esperti della “Sapienza” Università di Roma, dell’Università degli studi di Firenze, dell’ISIA Firenze e dell’Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” di Sassari.

“Imparare a orientare” è tra le iniziative promosse nell’ambito dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 4, Investimento 1.6 “Orientamento attivo nella transizione scuola-università” -, che mette a disposizione risorse per l’attivazione di corsi di orientamento condotti da professori universitari, ricercatori, rappresentanti delle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), esperti, rivolti alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di II grado, con il coinvolgimento attivo degli insegnanti dell’ultimo triennio.

Per approfondire e per l’iscrizione: https://fieradidacta.indire.it/eventi_2023/imparare-a-orientare- scuola-e-istruzione-superiore-insieme-per-incoraggiare-le-scelte -consapevoli-dei-giovani/

