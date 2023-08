Stupro Palermo, Frassinetti: “Educazione deve avere ruolo chiave contro violenza donne”

Il Sottosegretario all’Istruzione ed al Merito Paola Frassinetti esprime profondo sdegno e preoccupazione per le reiterate violenze contro le donne.

“Negli ultimi giorni i femminicidi e lo stupro di gruppo avvenuto a Palermo sono stati alla ribalta delle cronache e ci hanno profondamente scosso. La violenza contro le donne è una piaga che non può e non deve trovare spazio. Il rispetto e la dignità di ogni individuo, a prescindere dal genere, rappresentano valori fondamentali su cui si fonda la nostra convivenza civile.

Per contrastare questa pericolosa deriva ognuno deve fare la sua parte per prevenire questi gesti criminosi con provvedimenti tempestivi ed efficaci che garantiscano sicurezza alle donne. Inoltre, bisogna agire anche diffondendo tra i più giovani la cultura del rispetto dell’altro da sé. È imprescindibile continuare a lavorare affinché ogni donna possa vivere senza paura e con la certezza di essere tutelata dalla società e dalle istituzioni. In questo contesto è evidente che l’educazione abbia un ruolo chiave. Nella famiglia e nella scuola il ragazzo dovrebbe ricevere i primi insegnamenti educativi e la giovane età degli autori dell’ignobile stupro a Palermo, non fa che confermare la necessità di interventi efficaci.

Dal Ministero dell’Istruzione e del Merito ribadiamo la nostra volontà ed il nostro impegno a garantire una formazione fondata sull’importanza del rispetto reciproco, facendo capire come il possesso sia un atteggiamento malsano che nulla ha a che fare con il sentimento vero. Come annunciato dal Ministro Valditara sono in cantiere iniziative mirate con il coinvolgimento diretto degli studenti e le testimonianze in classe di vittime di violenza, per determinare, anche attraverso l’educazione civica, una profonda riflessione culturale nelle scuole ad iniziare già da quella dell’Infanzia” questo quanto dichiara in una nota il Sottosegretario all’Istruzione ed al Merito, On. Paola Frassinetti.