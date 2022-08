Supplenze 2022, come indicare le precedenze di cui alla legge 104 del 1992

Supplenze 2022, come indicare le precedenze di cui alla legge 104 del...

Da oggi, 2 agosto 2022, fino alle ore 14 del 16 agosto, i docenti inseriti in GaE e GPS potranno presentare l’istanza per la scelta delle preferenze ai fini dell’incarico annuale per il ruolo da I fascia sostegno delle GPS e le supplenze con durata fino al 31 agosto 2023 o fino al 30 giugno 2023.

Tra le sezioni che compongono la domanda, l’ultima riguarda le precedenze di cui alla Legge 104 del 5 febbraio 1992.

Innanzitutto precisiamo che questa sezione non è obbligatoria.

L’aspirante può indicare un eventuale diritto per la legge 104/92.

Tra le azioni disponibili è possibile scegliere la modalità “Inserisci”. Una volta indicata la presenza del riconoscimento della L.104/92 , tutti gli elementi relativi a tale sezione sono obbligatori.

L’aspirante può procedere ad allegare alla domanda un unico documento in formato PDF o se necessario può creare una cartella compressa (.zip) contenente tutti i documenti necessari.

Nel caso si voglia sostituire il documento allegato è necessario caricarne un altro in sostituzione.

L’aspirante deve in particolare mettere la spunta ad una delle seguenti dichiarazioni:

La guida pubblicata dal Ministero dell’Istruzione guida l’aspirante passo passo nella compilazione delle singole voci.

SCARICA LA GUDA DEL MI

La Tecnica della Scuola nelle sue dirette settimanali è al fianco dei docenti per supportarli nella presentazione dell’istanza di scelta delle 150 preferenze in vista delle supplenze dell’anno scolastico 2022-2023. A seguire le domande dei lettori cui hanno risposto gli esperti di normativa scolastica Lucio Ficara e Attilio Varengo nell’appuntamento di Tecnica risponde Live dell’1 agosto.

RIVEDI LA DIRETTA