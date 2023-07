Supplenze docenti, domande dal 17 al 31 luglio, esprimibili fino a 150 preferenze

Come abbiamo riportato, Il Ministero dell’istruzione e del Merito ha comunicato l’apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato ai sensi dell’articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e dell’articolo 12 dell’O.M. 06 maggio 2022, n. 112.

Le istanze presenti nella piattaforma, che dovranno essere compilate entro le ore 14 del 31 luglio 2023, saranno due:

domanda per assunzione finalizzata al ruolo da GPS sostegno prima fascia ed elenchi aggiuntivi

domanda per attribuzione supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2024 da GaE e GPS.

L’attribuzione delle supplenze al 31 agosto e 30 giugno nell’anno scolastico 2023/24 avverrà, come nei due anni precedenti, tramite procedura informatizzata. Gli aspiranti inseriti nelle GaE e GPS potranno indicare fino a 150 preferenze tra scuole, comuni, distretti.

Chi non presenta la domanda per l’anno scolastico 2023/2024 non potrà ricevere supplenze da GaE o GPS al 31 agosto o 30 giugno 2024, né partecipare dalle graduatorie di istituto per la stessa tipologia di supplenza qualora nelle GPS non ci fossero più aspiranti da contattare.

Lo riporta la Flc Cgil.