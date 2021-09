Supplenze per i docenti da Graduatorie Istituto, ecco cosa si dovrà fare

La convocazione per le supplenze dei docenti dalle graduatorie di Istituto è stata modificata dal Ministero, che le ha maggiormente informatizzate. La Segreteria invia dal SIDI una richiesta di convocazione in cui sarà dettagliata la supplenza e il docente risponderà tramite un link che troverà nel corpo della convocazione.

Link collegato a Istanze OnLine

Bisogna sapere che la convocazione per le supplenze dei docenti inseriti in graduatoria di Istituto, per l’anno scolastico 2021/2022 non sarà uguale al passato. Le prossime supplenze brevi, disposte dai dirigenti scolastici in questo nuovo anno scolastica, saranno richieste con convocazione elettronica tramite invio di una mail. La segreteria della scuola, tramite SIDI, invieranno una mail agli aspiranti supplenti, utilizzando la posta elettronica indicata dal destinatario nella domanda delle GPS fatte nel 2020 e nota al sistema. Non è assolutamente vero il fatto che tali convocazioni saranno inviate sulla posta istituzionale dei docenti, ma su quella indicata dagli aspiranti supplenti all’atto della domanda di inserimento nelle GPS valide per il biennio 2020/2021 e 2021/2022.

Alla fine di questa mail, che vale come convocazione per la supplenza, si troverà un link da utilizzare per indicare la propria disponibilità ad accettare la supplenza. Cliccando sul tale link si accede direttamente a Istanze Online e si entra in un’area dedicata alla convocazione aperta dalla scuola, dalla quale l’aspirante supplente potrà accettare o meno la proposta.

Una volta accettata la nomina proposta dalla scuola, arriverà l’avviso dell’ avvenuta partecipazione alla convocazione.

Come ultimo atto della procedura informatizzata della supplenza, la scuola specificherà lo strumento e il modo di comunicazione del nominativo assegnato alla supplenza.