Supplenze, pubblicata circolare operativa: indicazioni per assunti in I fascia sostegno da Gps e docenti di religione – PDF

Supplenze, pubblicata circolare operativa: indicazioni per assunti in I fascia sostegno da...

Con firma di ieri, 31 luglio, è stata firmata da Filippo Serra, direttore generale del ministero dell’Istruzione e del Merito, la circolare che riporta le istruzioni operative in materia di supplenze del personale docente, educativo, ATA con riferimento alla nota del 25 luglio scorso.

Assunzioni I fascia Gps sostegno, i chiarimenti

In particolare ci sono informazioni in merito ai docenti con contratto a tempo determinato assunti sulla base delle procedure regolate dal Decreto 119 del 2023, che tratta le assunzioni da prima fascia GPS su posti di sostegno, non potranno essere destinatari di contratti a tempo determinato per l’anno scolastico 2024/2025.

Questo perché viene riportato, nel Decreto 22 aprile 2023, che questi docenti “possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica o ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero”.

Docenti di religione cattolica

Poi, per quanto riguarda la parte della circolare sulle supplenze relativa ai docenti di religione, vengono fatte delle precisazioni per quanto riguarda il personale docente a cui si ricorre non ancora in possesso dei titoli di qualificazione previsti assunti con contratti dal 01 settembre sino al termine delle lezioni.

Si sottolinea che ove il titolo di studio richiesto sia conseguito entro il 31 dicembre 2024, potrà darsi corso alla trasformazione del contratto in incarico annuale. Ove al contrario il titolo sia conseguito oltre tale data, quest’ultimo potrà essere fatto valere in termini contrattuali solo a far data dal 01 settembre 2025.

