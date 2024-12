Taylor Mega a Belve, la droga e la crisi di astinenza a scuola: “Stavo male, avevo freddo e stavo attaccata al termosifone”

Ieri, 17 dicembre, nell’ultima puntata del programma di Belve, su Rai2, condotto dalla giornalista Francesca Fagnani, tra gli ospiti c’è stata l’influencer Taylor Mega, al secolo Elisia Todesco, classe 1993. La giovane, laureata in scienze e tecniche psicologiche, ha parlato dei suoi anni da tossicodipendente.

Il brutto episodio a scuola

La 31enne ha iniziato ad assumere droghe pesanti, come l’eroina, già da adolescente, a diciassette anni, mentre frequentava la scuola, dove, ha raccontato, una volta ha sofferto di una crisi d’astinenza: “Ero a scuola, stavo malissimo, mi ricordo che avevo un freddo che non riuscivo a togliermi. Mi vestivo e non riuscivo a togliermelo, stavo col giubbotto attaccata al termosifone”, ha esordito.

“Mi è venuto un attacco di panico ad un certo punto, lo faccio presente alla professoressa, vado in bagno e vomito, ma non vomito niente”, ha concluso.

Dipendenze tra giovani, dati impressionanti

Lo scorso 25 giugno, si è tenuta a Palazzo Chigi la Conferenza sulla Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia 2024. A partecipare il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano con i Ministri della Salute, Orazio Schillaci, della Giustizia, Carlo Nordio, dell‘Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, la Viceministra del Lavoro e delle politiche sociali, Maria Teresa Bellucci, e la Sottosegretaria all’Interno, Wanda Ferro.

Ecco le parole di Valditara: “I dati sono impressionanti. Se pensiamo che il 39% di chi fa uso di cocaina se ne è avvicinato prima dei 15 anni. 140mila studenti hanno consumato alcol almeno 20 volte prima dei 30 giorni, 280mila studenti hanno usato psicofarmaci senza prescrizione medica nel 2023. Più del 30% degli studenti si ubriaca prima dei 15 anni”.

“Stati d’ansia, depressivi, di isolamento sociale, sono sempre più legati alla dipendenza da cellulari e social media. Il 40% dei ragazzi dice di essere stato vittima di cyberbullismo. Nel 2023 400mila studenti hanno passato tante ore a giocare. Più di un milione di ragazzi ha giocato d’azzardo nel corso dell’ultimo anno. Ci sono anche gli hikikomori”.