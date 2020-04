Tecnica della Scuola Formazione, scopri la rubrica su Educazione civica e cittadinanza digitale

La Tecnica della Scuola ha lanciato una rubrica tematica dedicata alla nuova Educazione Civica e alla cittadinanza digitale.

Vengono messi a disposizione documenti e risorse per riflettere sui diversi problemi aperti in attesa della pubblicazione delle nuove Linee guida.

La sezione è curata del prof. Rodolfo Marchisio.

VAI ALLA PAGINA DEDICATA

La rubrica intende accompagnare la conoscenza e la riflessione. I problemi aperti sono molti. Da Cittadinanza e Costituzione alla legge su Educazione Civica cosa cambia? Come è possibile usare la flessibilità prevista dalla autonomia per proseguire quella dimensione di ricerca trasversale legata alle varie educazioni ed alle ricerche attive nella scuola? Come si possono organizzare le ore e chi le può/deve fare? Il problema della valutazione in decimi e del docente responsabile.

La rubrica intende affrontare in modo documentato questi interrogativi, ma soprattutto sottolineare che anche la nuova legge prevede attività trasversali in cui tutti siano coinvolti, fa riferimento alla legge sulla autonomia per invitare ad uscire dallo schema di 1 ora, 1 materia e 1 voto, lascia spazio ad accorpamenti delle ore in periodi dell’anno, promuove la ricerca attraverso le educazioni (Cittadinanza, Costituzione, Salute, Ambiente, Alimentazione…).

Sono proposti non solo tipi di organizzazione, ma esempi di ricerca azione coerenti, di cittadinanza agita, di didattica attiva.

Senza dimenticare che il principale articolo della legge (art. 5) è dedicato alla cittadinanza digitale, alla necessità ed alla urgenza della formazione di una cultura e quindi di competenze di cittadinanza digitali.

NORMATIVA

> Legge n. 92 del 20/8/2019

> Bozza Linee guida

> Parere del CSPI

> Nota Miur 1830 del 12/9/2019