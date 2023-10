Tecnologia a scuola: convegno della Gilda degli Insegnanti il 5 ottobre, in occasione della Giornata mondiale del docente

In occasione della Giornata mondiale dell’insegnante, giovedì 5 ottobre si terrà il convegno, organizzato dalla Gilda degli Insegnanti dal titolo “Tecnologia e intelligenza artificiale a scuola: i pro e i contro”.

L’incontro verterà sul ruolo della scuola che negli anni è via via cambiato. I governi di ogni schieramento hanno trasformato sempre più la scuola in un oggetto del tutto incompatibile con il soggetto che la Costituzione italiana aveva ideato e prescritto con gli articoli 33 e 34, riducendo sempre più la libertà d’insegnamento delle discipline. La scuola è ormai un’azienda al servizio delle aziende a cui deve fornire jolly per ogni evenienza e docenti e studenti sono stati trasformati in meri esecutori.

Da qui l’introduzione massiccia della tecnologia a scuola e la novità dell’intelligenza artificiale, cambiamenti che sembrano dover sostituire il docente e aumentare nei giovani la dipendenza dal web e il timore di eliminazione di posti di lavoro nel prossimo futuro.

Nel corso del dibattito, si svilupperanno pensieri e giudizi con protagonisti esperti e studiosi. Tra questi Gilberto Corbellini, professore di Storia della Medicina e Bioetica alla Sapienza, Nello Cristianini, professore di Intelligenza Artificiale all’Università di Bath, Ana Millan Gasca, professoressa di Matematiche Complementari all’Università Roma Tre, Giuseppe Corasaniti, professore di Filosofia del Diritto Digitale all’Universitas Mercatorum di Roma e Andrea Cangini, segretario della Fondazione Einaudi. Introducono e moderano i giornalisti Roberto Inciocchi e Stefano Polli, vice direttore dell’Ansa. Aprirà e concluderà l’evento il coordinatore della Gilda degli Insegnanti Rino Di Meglio.

L’incontro si terrà all’Hotel Massimo D’Azeglio in via Cavour 18 a Roma e avrà inizio alle 9.30