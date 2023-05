Tecnologia a scuola: le soluzioni green di Acer Education per supportare studenti e docenti nel processo di transizione digitale

Le scuole al momento si trovano nel pieno di una vera e propria transizione digitale. Ogni istituto, anche grazie ai fondi del Pnrr, si sta dotando di nuovi strumenti tecnologici, che rivoluzioneranno il modo di apprendere, di insegnare e di applicare i principi di inclusione scolastica.

Acer, nel rispetto della propria mission aziendale “Breaking barriers between people”, si occupa da decenni dell’introduzione di tecnologie innovative nelle scuole, facilitandone l’utilizzo per docenti e personale e contribuendo ad incentivare metodi educativi inclusivi e incoraggianti.

Acer propone un’ampia offerta di prodotti, soluzioni e servizi rivolti al Piano Scuola 4.0 per la transizione digitale. La proposta di dispositivi si concretizza anche con un ecosistema di partner a supporto per entrare in contatto diretto con le istituzioni scolastiche, e con programmi di formazione ad hoc per i docenti, che dovranno riuscire a governare questo processo di transizione per formare i cittadini del domani in un mondo sempre più digitale.

Dispositivi Acer per il mondo della scuola

Lo strumento digitale è oggi un ausilio allo studio e consente agli studenti di fare un’esperienza interattiva, immersiva e coinvolgente. I prodotti Acer, sia in ambiente Windows che Chrome, sono progettati specificamente per il mondo scolastico: sono sicuri, robusti, semplici da implementare ed ecosostenibili. Assicurano affidabilità completa ed offrono le prestazioni, la durata e la versatilità necessarie per le esigenze dei ragazzi e dei docenti.

Inoltre il design ecocompatibile combina materiali sostenibili, resistenti e facili da aggiornare, riducendo gli inutili sprechi e l’impatto ambientale delle scuole. Molti notebook infatti sono realizzati all’insegna della sostenibilità, in quanto integrano materiali riciclati nelle scocche e negli imballaggi e sono in possesso delle principali certificazioni di sostenibilità. Questi riconoscimenti testimoniano il costante impegno dell’azienda nel contribuire al miglioramento delle condizioni ambientali attraverso innovazioni e modelli di business ecocompatibili.

I programmi per le scuole

Ora più che mai, le scuole devono fare i conti con molte responsabilità. Il portfolio completo di Acer for Education include anche programmi concepiti per supportare le scuole e gli insegnanti nei loro sforzi quotidiani di educare le prossime generazioni.

Acer GreenCycle

L’iniziativa Acer GreenCycle punta a offrire una soluzione sostenibile agli Istituti scolastici che necessitano di aggiornare il parco computer a disposizione degli alunni. Con l’acquisto di minimo 20 dispositivi, è possibile riciclare gratuitamente i vecchi device.

Foresta Acer for Education

In linea con l’impegno dell’azienda verso la salvaguardia del pianeta, che ha dato vita al progetto Earthion (Earth + Mission), Acer presenta anche l’iniziativa “La Foresta Acer for Education”, che prevede la piantumazione di diverse specie di alberi in alcune località in Africa e Sud America. In particolare, per ogni scuola che si registrerà sul sito Acer, sarà piantato un albero, con l’obiettivo di realizzare insieme il nostro impegno per un futuro più green.

Didattica innovativa: gli strumenti per i docenti

Acer for Education offre una serie di strumenti e risorse progettati per aiutare i docenti a creare esperienze di apprendimento coinvolgenti e gratificanti.

Acer Academy

Il programma Acer Academy è sviluppato appositamente per i docenti e consente sia l’accesso a contenuti all’avanguardia, per migliorare la gestione e la produttività delle classi, che la possibilità di potersi confrontare con esperienze positive di altre realtà scolastiche. L’offerta include anche importanti collaborazioni con società che si occupano di formazione con lo scopo di promuovere la diffusione delle competenze tecnologiche dei docenti e dei ragazzi.

Acer Innovative Schools

L’iniziativa Acer Innovative Schools è specificamente progettata per selezionare e sostenere le scuole che hanno già abbracciato la tecnologia Acer e che hanno implementato un progetto di trasformazione digitale. Questo programma offre alle scuole molteplici vantaggi, tra cui la possibilità per i docenti di condividere le proprie best practise, di conoscere nuove metodologie didattiche sia attraverso la formazione che i webinar messi a disposizione.

Acer for Education & Certipass

Il programma Acer for Education & Certipass nasce dalla collaborazione tra Acer e Certipass, l’organismo di certificazione che eroga il programma internazionale EIPASS (European Informatics Passport). L’iniziativa offre la promo di un corso Certipass al prezzo esclusivo di 49 euro, al posto di 244 euro, per ogni dispositivo Acer acquistato presso uno dei rivenditori aderenti all’iniziativa.

Assistenza alle scuole e scambio di esperienze con Acer Education Partner

Grazie al contributo degli Acer Education Partner, Acer può entrare in contatto con scuole e università per fornire soluzioni flessibili end-to-end in grado di soddisfare le loro esigenze specifiche. L’azienda offre certificazioni di diverso livello, tra cui gli Acer Education Solution Center caratterizzati da una maggior specializzazione.

Ai partner education Acer mette a disposizione un programma che include una condivisione di esperienze a livello europeo, affinchè vi possa essere uno scambio di idee e casi di successo al fine di portare nuove idee nella gestione della didattica e degli ambienti digitali. Come ulteriore supporto viene dato un accesso prioritario al servizio di assistenza tecnica per garantire alle scuole una garanzia post vendita eccellente.

Servizio di assistenza pre e post vendita Acer

Un’altra importante peculiarità che garantisce sicurezza e affidabilità del prodotto Acer è rappresentata sicuramente dal servizio di assistenza tecnica che assicura tempi di risposta rapidi e precisione nella riparazione.

Il servizio pre e post vendita è interamente proprietario, interno all’azienda, ed è in grado di garantire standard elevati di supporto grazie all’esperienza di tecnici specializzati che eseguono le riparazioni con i migliori strumenti sul mercato ed aggiornano costantamente i clienti sullo stato dell’intervento.

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO I CARATTERE PUBBLICITARIO