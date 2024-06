Temptation Island e Noos di Alberto Angela, uno dei due sarà proiettato in una libreria. Un lettore: “Che amarezza”

Leggendo notizie sul web ci siamo accorti di come da ben due giorni sia in tendenza nelle ricerche social e non solo il programma Temptation island. Per chi non lo sapesse, si tratta di un “viaggio nei sentimenti” di alcuni coppie messe alla prova per non tradire il proprio partner, il tutto condito da una buona dose di trash in grado di sfornare meme per tutta l’estate.

Fin qui nulla di male, si fa per dire. Ma la notizia è che il programma, in onda giovedì 27 giugno su Canale 5, sarà in contemporanea con il programma culturale di Alberto Angela, Noos, su Rai Uno alla stessa ora. E indovinate? Una libreria di Padova ha ben pensato di proiettare per i propri clienti la trasmissione delle reti Mediaset. D’altronde, come afferma Giulia Merlo sull’Editoriale Domani, Temptation Island è diventato un “distillato di antropologia con i toni da soap opera argentina, mostrando spaccati di vita angoscianti e un po’ ridicoli, in cui la realtà supera di gran lunga la fantasia del peggior sceneggiatore”. E continua: “Così è facile capire perché Temptation Island si è insinuata nella programmazione settimanale dei telespettatori come e più del calcio. Più nazionalpopolare del pallone, ci sono solo i sentimenti”.

Le critiche ai giovani

Ovviamente alcuni lettori non hanno potuto che commentare questa ondata di trash. C’è chi ci va giù duro, affermando: “Per me Temptation Island si potrebbe tranquillamente parificare all’istigazione della prostituzione”, e chi punta il dito contro l’educazione dei giovani: “Come può una massa di ragazzini idolatrare questi personaggi che vanno in TV a cornificarsi tra loro, senza un lavoro, senza un’istruzione, parlando solo in dialetto? E diventano anche dei miti per loro. Qualcuno ha sbagliato e questo qualcuno sono genitori e scuola!”

Non a tutti è passato inosservato il fatto che due programmi diametralmente opposti saranno alla stessa ora su due canali differenti. Una lettrice ha scritto: “Ancora una volta vedremo i dati degli ascolti e ancora una volta ci lamenteremo che Alberto Angela sarà sotto un programma trash. È questa l’Italia che vogliamo? Che amarezza!”

Ma non tutti la pensano allo stesso modo

Una lettrice fa notare che non dovrebbero essere messi a confronto due programmi del genere: “Vi faccio un esempio un tempo vennero messe nella stessa categoria due programmi Cecchi Paone ed il Grande Fratello… Ebbene non possono essere proprio paragonati. Temptation è un target di programma di intrattenimento non di divulgazione culturale per giovanissimi e adulti… Uno spaccato canzonato più o meno condivisibile del costume odierno, Angela è uno dei maggiori divulgatori culturali della nostra Nazione. Porre in paragone una programmazione avversa tra due contendenti che non hanno nulla in Comune risulta assolutamente pretestuoso… E fallace, quasi ad etichettare i giovani a secondo cosa possono vedere non considerando che gli stessi possono vedere Temptation e Angela con lo stesso grado di attenzione e piacere. Il paragone in logica va per elementi simili non per elementi dissimili”.