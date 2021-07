Terza fascia ATA: dal 16 luglio rilasciata la funzione per le graduatorie provvisorie, le definitive a metà agosto

Nel corso dell’incontro, in videoconferenza, tra OO.SS. e MI, relativo alle problematiche per la gestione della valutazione e validazione delle domande di terza fascia ATA, l’Amministrazione ha affrontato anche la questione della mancata visualizzazione, da parte degli aspiranti, delle graduatorie provvisorie in corso di pubblicazione.

Come riportato dalla Flc Cgil, a questo proposito il MI ha fatto presente che la funzione che consente agli Uffici di autorizzare la visualizzazione delle graduatorie provvisorie verrà rilasciata, a seguito di un apposito collaudo interno del gestore medesimo, venerdì 16 luglio. A partire da tale data, pertanto, gli uffici potranno autorizzare la visualizzazione delle graduatorie provvisorie e renderle così visibili agli interessati.

Nel corso dell’incontro sono stati chiesti inoltre chiarimenti da parte del Ministero prima della pubblicazione delle graduatorie, in modo da correggere alcuni rilevanti errori materiali, quali la mancata importazione delle 30 scuole e la scelta di conferma al posto di aggiornamento, che non consente di recuperare tutti i servizi pregressi.

Fa sapere sempre il Sindacato che “l’Amministrazione si è riservata di valutare la situazione per capire la rilevanza e la natura dell’errore segnalato, al fine di verificare che ci sia l’evidenza informatica che ha indotto in errore i candidati, prima di intervenire in via amministrativa e, unicamente, delimitando l’ambito alle due problematiche riconducibili all’erronea indicazione delle 30 sedi e al mancato aggiornamento della propria posizione poiché si è scelta l’opzione di conferma, al posto di aggiornamento. Sono escluse altre tipologie di errore“.

Le graduatorie definitive, secondo quanto ha comunicato il Ministero, saranno pubblicate per metà agosto.