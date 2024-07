Test medicina 2024 30 luglio, oggi la seconda sessione: ultime prove prima della riforma? Ecco cosa si prevede

Oggi, martedì 30 luglio, si svolgono in tutta Italia i test di ingresso per la facoltà di Medicina. Si tratta della seconda sessione disponibile annuale: la prima ha avuto luogo lo scorso 28 maggio. Ad inizio settembre ci sarà la graduatoria nazionale per l’assegnazione dei posti. Come riporta Fanpage, entro l’8 agosto dovrebbero uscire i risultati anonimi.

Test Medicina 2024, come si svolge?

Come ricorda Il Corriere della Sera, i 60 quesiti (quattro di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi, cinque di ragionamento logico e problemi, 23 di biologia, 15 di chimica e 13 di fisica e matematica) sono scelti tra i 3500 della banca dati pubblica messa a disposizione dal ministero dell’Università online tre settimane fa.

Il tempo a disposizione dei candidati per rispondere alle 60 domande è di 100 minuti e i punti in palio sono 90: ciascuna risposta esatta varrà 1,5 punti; – 0,4 punti quelle errate e zero le omesse. Per essere ammessi in graduatoria bisognerà aver conseguito almeno 20 punti.

Test Medicina 2024, verso la nuova riforma

Recentemente il Comitato ristretto della Commissione Istruzione del Senato ha adottato praticamente all’unanimità il testo base per la riforma dell’accesso alla facoltà universitaria che aprirà le porte a tutti gli aspiranti medici al primo semestre, vincolando l’iscrizione al secondo al superamento di tutti gli esami richiesti per raggiungere un numero di crediti formativi che il ministero dell’Università e della Ricerca, assieme alla media dei voti, dovrà stabilire. La proposta è in discussione in Parlamento.

Se si cambierà non sarà comunque da quest’anno: i test previsti per maggio e luglio resteranno invariati rispetto all’ultima formulazione stabilita propria dall’attuale ministra. La riforma, se sarà varata, potrebbe partire dall’anno accademico 2025-2026, l’iter parlamentare è ancora lungo.