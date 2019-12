Tfa sostegno 2020, quanti posti disponibili e chi può partecipare

C’è attesa per il Tfa sostegno 2020, il corso di specializzazione sostegno che garantisce il titolo idoneo per insegnare agli alunni con disabilità. Il decreto del V ciclo dovrebbe arrivare a breve, come annunciato più volte dal sottosegretario Lucia Azzolina.

Corso specializzazione sostegno 2020: quanti posti disponibili

Abbiamo già richiamato l’attenzione sul fatto che al prossimo corso sostegno 2020 ci saranno sicuramente più posti rispetto al precedente ciclo: infatti, sarà avviato il Tfa sostegno per 14 mila posti che erano stati preventivati, a cui aggiungere 7 mila degli idonei, in totale quindi 21 mila posti.

Ovviamente a chiarire il tutto e mettere nero su bianco sarà il decreto Miur.

Corso sostegno 2020: i requisiti per accedere

I requisiti per partecipare al corso specializzazione sostegno devono essere considerati l’abilitazione all’insegnamento o in alternativa la laurea magistrale accompagnata dai 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, come riporta il decreto legislativo 59/2017 all’articolo 5, comma 1 e 2, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

Al Tfa sostegno potranno partecipare anche gli ITP con il diploma: “I requisiti previsti dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n.59/2017 per i posti di insegnante tecnico – pratico sono richiesti per la partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso”.

Su questo ultimo punto resta qualche dubbio: nonostante la nota del Miur alle Università del mese scorso si limiti ad introdurre istruzioni operative per le Università, in chiusura del testo di scorge un punto molto interessante: “appare opportuno ricordare per la fase di redazione dei bandi di Ateneo, che l’articolo 5 del D.M 92/19 relativo ai titoli di accesso, non trova più applicazione in quanto si tratta di disposizione transitoria“.

Ciò lascia intendere che i requisiti per accedere al prossimo corso Tfa sostegno 2020, potrebbero cambiare e non essere quelli del precedente corso di specializzazione.

In realtà c’è stato un tentativo di chiarimento in una nota di poche settimane fa, ma per conoscere veramente i requisiti di accesso al corso sostegno 2020 è necessario attendere il decreto Ministeriale.

In cosa consiste il corso specializzazione sostegno 2020

Il corso specializzazione sostegno 2020 avrà durata annuale e, una volta concluso, rilascia il diploma di specializzazione per le attività di sostegno.

Si tratta di un corso della durata minima di almeno 8 mesi che prevede l’acquisizione di 60 CFU suddivisi in:

36 cfu – insegnamenti disciplinari (M-PED/03, M-PED/01, M-PSI/04, IUS/09, MED/39)

– insegnamenti disciplinari (M-PED/03, M-PED/01, M-PSI/04, IUS/09, MED/39) 9 cfu – laboratori

– laboratori 6 cfu – tirocinio diretto

– tirocinio diretto 3 cfu – tirocinio indiretto

– tirocinio indiretto 3 cfu – tirocinio indiretto con le TIC

– tirocinio indiretto con le TIC 3 cfu – prova finale

Tutto ciò, in termini di impegno orario, equivale:

288 ore di lezione degli insegnamenti disciplinari

180 ore di laboratorio

225 ore di tirocinio indiretto e diretto

75 ore di tirocinio indiretto con le TIC

