Tfa sostegno 2023, c’è un bando ancora aperto. Gli ultimi avvisi degli Atenei e dove non si svolgeranno le preselettive

Mancano pochi giorni alle prove preselettive che daranno accesso all’ottavo ciclo del cd. TFA sostegno per l’a.a. 2023/24.

Le date di svolgimento dei test sono fissate, per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno, per i giorni 4, 5, 6 e 7 luglio 2023, nelle modalità di seguito indicate:

mattina del 4 luglio 2023 prove scuola dell’infanzia;

mattina del 5 luglio 2023 prove scuola primaria;

mattina del 6 luglio 2023 prove scuola secondaria I grado;

mattina del 7 luglio 2023 prove scuola secondaria II grado.

In alcune Università, tuttavia, non si svolgeranno le prove preselettive, perché sono pervenute un numero di preiscrizioni alle prove inferiori al doppio del numero dei posti messi a concorso.

Gli ultimi avvisi delle Università

Di seguito riportiamo le ultime informazioni dalle Università, riguardanti le convocazioni alle preselettive, le date delle prove scritte e l’eventuale annullamento dei test.

E’ ancora aperto il bando dell’Università Europea di Roma, che scadrà il 3 luglio, alle ore 12.

ABRUZZO

Università dell’Aquila – BANDO – Il test preselettivo si terrà solo per la Scuola secondaria di II grado il 7 luglio. La seconda prova – prova scritta, si terrà: il 17 luglio – Scuola Infanzia e Scuola Primaria; il 19 e 20 luglio – Scuola secondaria di I e II grado. La terza prova – prova orale, si terrà: il 27 e 28 luglio – Scuola Infanzia e Scuola Primaria; il 6 e 7 settembre – Scuola secondaria di I e II grado – avviso

Università di Chieti e Pescara – BANDO – Non si terrà il test preselettivo per la scuola primaria. Avviso calendario prove preselettive, scritte e orali TFA sostegno VIII CICLO

Università di Teramo – BANDO – Convocazioni alla preselettiva

BASILICATA

Università della Basilicata – BANDO – Avviso di convocazione e informazioni di carattere generale

CALABRIA

Università della Calabria – BANDO – test annullato per Infanzia – Primaria – Sec. di 1° Grado

Università Mediterranea di Reggio Calabria – BANDO – Avviso prove preselettive

Università Magna Graecia di Catanzaro – BANDO

CAMPANIA

Università Suor Orsola Benincasa – BANDO – Convocazione dei candidati alle prove preselettive

Università di Salerno – BANDO

EMILIA-ROMAGNA

Università di Bologna – BANDO – Non si svolge il test preselettivo per scuola dell’infanzia e primaria. Tutti i candidati si intendono convocati direttamente per la prova scritta (20 luglio). Le prove scritte per le scuole secondarie di I e II grado si svolgeranno il 21 luglio. Le prove orali a partire dal 6 settembre.

Università di Ferrara – BANDO – Si svolgeranno solo le preselettive per la scuola secondaria di II grado.

Università di Modena-Reggio Emilia – BANDO – Non si svolgerà il test preselettivo per la scuola primaria e secondaria di secondo grado – Avvisi e convocazioni

Università di Parma – BANDO – Per la scuola secondaria di I grado la prova preselettiva non verrà effettuata e tutti i candidati sono convocati direttamente alla prova scritta. Avvisi

FRIULI VENEZIA GIULIA

Università di Udine – BANDO – Si svolgerà solo il test preselettivo per la scuola secondaria di II grado. Calendario di tutte le prove

Università di Trieste – BANDO – La prova preselettiva per la Scuola secondaria di I grado non avrà luogo.

LAZIO

Cassino – Lazio Meridionale – BANDO – Sedi preselettive e date prove scritte

Università di Roma – Unint – BANDO – Non si svolgeranno le prove per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado.

Lumsa – BANDO – Per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado non si espleteranno i test preselettivi.

Università Europea di Roma – BANDO – Il bando è ancora aperto – domande entro le ore 12 del 3 luglio – contributo preselettiva 150 euro – tassa iscrizione 3.200 euro. L’eventuale mancato raggiungimento della soglia prevista ai fini dell’espletamento della prova preselettiva sarà comunicato il 3 luglio dopo le ore 17:30.

Università di Roma Tre – BANDO – Le prove preselettive per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado non avranno luogo.

Università Foro Italico – BANDO

Link Campus University – BANDO – Non si svolgerà la preselettiva per la scuola dell’infanzia.

Uni Camillus – BANDO – Convocazioni al test per scuola secondaria di I e II grado

Università di Roma – Tor Vergata – BANDO – Annullato il test per tutti i gradi di scuola – Avviso

Tuscia – BANDO – Non si svolgerà il test per la scuola primaria e secondaria di I grado.

LIGURIA

Università di Genova – BANDO – Non si svolgerà il test preselettivo per scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

LOMBARDIA

Università di Bergamo – BANDO – Per la scuola secondaria di I grado non si svolgerà il test preselettivo. La prova scritta si svolgerà il giorno 20 luglio, mentre la prova scritta per la scuola secondaria di II grado si svolgerà il giorno 21 luglio 2023.

Università di Milano La Statale – BANDO – Le informazioni sulle preselezioni (conferma svolgimento ed elenco esonerati) saranno pubblicate il 3 luglio.

Università di Milano Bicocca – BANDO – Le prove preselettive relative al percorso per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado non avranno luogo – Avvisi

Università Cattolica Sacro Cuore – BANDO – Si svolgerà la preselettiva solo per la scuola secondaria di II grado – AVVISO

MARCHE

Università di Macerata – BANDO – Non si svolgerà il test preselettivo per la scuola dell’infanzia e primaria.

Università di Urbino – BANDO – Non si svolgerà il test preselettivo per la scuola dell’infanzia – Avvisi

MOLISE

Università del Molise – BANDO – Annullato il test per scuola primaria e secondaria di I grado

PIEMONTE

Università di Torino – BANDO – Annullate le prove per scuola dell’infanzia e primaria – Avvisi

PUGLIA

Università di Bari – BANDO – Avvisi

Università di Foggia – BANDO – Avvisi su test

Università del Salento – BANDO – Avvisi

SARDEGNA

Università di Cagliari – BANDO – Non si svolgerà il test preselettivo per scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Università di Sassari – BANDO – Non si svolgerà il test preselettivo per scuola primaria – Date degli scritti

SICILIA

Università di Catania – BANDO – Non si svolgerà il test preselettivo per scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Prove scritte: Infanzia 4 luglio, Primaria 5 luglio, Secondaria di I grado 6 luglio.

Università di Enna Kore – BANDO – Tabella date e orari test preselettivo e prova scritta

Università di Messina – BANDO – Non si svolgerà il test preselettivo per scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Università di Palermo – BANDO – AVVISI

TOSCANA

Università di Firenze – BANDO – Avvisi – Si svolgerà il test preselettivo solo per la scuola secondaria di II grado.

Università di Pisa – BANDO – Non si svolgerà il test preselettivo per la scuola primaria. Le prove scritte per ciascun ordine e grado di scuola si svolgeranno in data 8 e 18 settembre (mattina e pomeriggio) secondo il calendario che sarà reso noto al momento della pubblicazione degli esiti dei test preselettivi.

Università di Siena – BANDO – Avvisi

TRENTINO

Università di Trento – BANDO – Test preselettivo annullato per la scuola primaria e secondaria di I grado – Avvisi

UMBRIA

Università di Perugia – BANDO – Non si svolgerà il test preselettivo per la scuola primaria. Date prova scritta

VENETO

Università di Verona – BANDO – Non si svolgerà il test preselettivo per scuola primaria e secondaria di primo grado.

Università di Padova – BANDO – Non si svolgerà il test preselettivo per scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

