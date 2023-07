Tfa sostegno 2023, esiti delle preselettive, date delle prove scritte e degli orali: gli avvisi delle Università

Si sono conclusi oggi, 7 luglio, i test preselettivi per l’accesso all’ottavo ciclo del cd. TFA sostegno per l’a.a. 2023/24. Le prove di oggi hanno riguardato la scuola secondaria di II grado.

Alcune Università hanno già pubblicato gli esiti delle preselettive, nonché gli avvisi contenenti le date e altre informazioni per le prove scritte e i colloqui.

Riportiamo di seguito le informazioni attualmente disponibili.

ABRUZZO

Università dell’Aquila – Calendario prove

Università di Chieti e Pescara – Esito test preselettivo Scuola Secondaria di I grado – Avviso calendario prove preselettive, scritte e orali

Università di Teramo – Esiti preselettiva

BASILICATA

Università della Basilicata – Risultati test preselettivi

CALABRIA

Università della Calabria – Calendario delle prove

Università Mediterranea di Reggio Calabria

Università Magna Graecia di Catanzaro

CAMPANIA

Università Suor Orsola Benincasa – Elenchi ammessi alle prove scritte

Università di Salerno

EMILIA-ROMAGNA

Università di Bologna – Le prove scritte per le scuole infanzia e primaria si svolgono il 20 luglio, per le scuole secondarie di I e II grado il 21 luglio. Le prove orali a partire dal 6 settembre.

Università di Ferrara – Calendario prove scritte

Università di Modena-Reggio Emilia – Informazioni sulla prova scritta e sulla prova orale e criteri di valutazione

Università di Parma – BANDO – La prova scritta per il percorso della secondaria di primo grado si terrà giovedì 13 luglio 2023. La convocazione è per le ore 14:30; la prova scritta per il percorso della secondaria di secondo grado si terrà venerdì 14 luglio 2023. La convocazione è per le ore 8:30.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Università di Udine – I risultati delle prove scritte saranno pubblicati indicativamente entro la fine del mese di luglio. Le prove orali si svolgeranno non prima del 28 agosto. I calendari ufficiali saranno disponibili sul sito web non appena definiti e comunque almeno 7 giorni prima dello svolgimento delle prove orali.

Università di Trieste – Esiti test preselettivo

LAZIO

Cassino – Lazio Meridionale – Calendario prove scritte

Università di Roma – Unint

Lumsa – Graduatorie del test preselettivo Scuola Secondaria di Secondo Grado del 07.07.23

Università Europea di Roma – Esiti test preselettivi e calendario prove scritte

Università di Roma Tre – Le prove scritte per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria si terranno in data 21/07/2023. Le prove scritte per la Scuola Secondaria di 1° grado e 2° grado si terrano in data 20/07/2023.

Università Foro Italico

Link Campus University

Uni Camillus – Ammessi alle prove scritte e calendario

Università di Roma – Tor Vergata – Ammessi alle prove scritte e calendario

Tuscia – Ammessi alle prove scritte e calendario

LIGURIA

Università di Genova

LOMBARDIA

Università di Bergamo – La prova scritta si svolgerà il 24 luglio 2023.

Università di Milano La Statale – La prova scritta si svolgerà il 24 luglio 2023.

Università di Milano Bicocca – Ammessi alle prove scritte e calendario

Università Cattolica Sacro Cuore – La prova scritta per la secondaria di II grado si svolgerà giovedì 13 luglio 2023. Le prove orali per tutti gli indirizzi si svolgeranno a partire dal 23 agosto.

MARCHE

Università di Macerata – Esiti preselettive

Università di Urbino – Esiti preselettive

MOLISE

Università del Molise

PIEMONTE

Università di Torino – Calendario prove scritte

PUGLIA

Università di Bari – Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado – Scuola Secondaria di Secondo Grado

Università di Foggia – Esiti preselettive e calendario prove scritte e orali

Università del Salento – Calendario prove e commissioni di concorso

SARDEGNA

Università di Cagliari – Calendario prove scritte

Università di Sassari – Le prove scritte si svolgeranno secondo il seguente calendario: Scuola primaria 18 luglio, Scuola secondaria I grado 19 luglio, Scuola secondaria II grado 20 luglio

SICILIA

Università di Catania

Università di Enna Kore – Calendario prove scritte

Università di Messina – Calendario prove scritte e orali

Università di Palermo – Esiti preselettive e calendario scritti

TOSCANA

Università di Firenze – Elenchi ammessi e calendario prove scritte

Università di Pisa – Le prove scritte per ciascun ordine e grado di scuola si svolgeranno in data 8 e 18 settembre (mattina e pomeriggio). Criteri di valutazione delle prove scritte e orali – Elenchi ammessi allo scritto.

Università di Siena – Prove scritte 4 e 5 settembre

TRENTINO

Università di Trento – Elenchi ammessi e calendario prove scritte

UMBRIA

Università di Perugia –

VENETO

Università di Verona

Università di Padova

