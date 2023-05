Tfa sostegno 2023, ultime notizie: cosa sappiamo finora?

Novità in arrivo per chi sta attendendo l’uscita del decreto relativo al Tfa sostegno 2023. Sono diverse le notizie sui corsi in arrivo. Da quello che ha appreso la nostra redazione, sono oltre 29mila i posti indicati dal Ministero per l’VIII ciclo.

Il decreto, salvo imprevisti, uscirà a giorni e l’organizzazione selettiva ricalcherà quella dell’ultimo ciclo ovvero una prova preselettiva, una prova scritta e una prova orale.

Posti confermati in Sicilia: 1000 a Catania, 1200 a Enna, 1400 a Messina e 1400 a Palermo. Circa 5000 i posti del Lazio.

Tanti posti riservati

Di sicuro, l’VIII ciclo sarà contrassegnato da una bella fetta di posti riservati (con accesso diretto ai corsi e quindi senza partecipare alla selezione): ad aggiudicarsi questa percentuale ristretta saranno, ad esempio, coloro che erano stati prescelti per il VII ciclo di Tfa sostegno ma poi per vari motivi non hanno terminato il corso e quindi non hanno ottenuto la specializzazione; ma, soprattutto, l’accesso riservato per la prima volta riguarderà chi ha già svolto almeno tre annualità su sostegno senza specializzazione nell’ultimo quinquennio nel sistema nazionale di istruzione, comprese le scuole paritarie e la formazione professio­nale delle regioni, e che siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento e del titolo di studio richiesto per l’insegnamento.

