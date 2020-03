TFA sostegno: come funzionano i corsi

I corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno sono espressamente previsti dal D.M. 30 settembre 2011 e vengono attivati autonomamente dalle singole università.

Il corso di formazione ha una durata di non meno di 8 mesi; per poterlo superare è necessario conseguire 60 crediti formativi universitari (CFU) e superare positivamente l’esame finale.

I corsisti partecipano ad attività di insegnamenti specifici, ad attività laboratoriali e di tirocinio diretto e indiretto.

Il regolamento dei percorsi prevede che per poter accedere all’esame finale, i candidati debbano aver superato, con voto non inferiore a 18/30, tutte le attività di tirocinio diretto e indiretto, dei laboratori e degli insegnamenti.

Normalmente (ma questo aspetto può variare da una università all’altra) le lezioni si svolgono nei giorni feriali in orario pomeridiano, con frequenza con almeno tre pomeriggi la settimana, oltre che nella giornata del sabato.

E’ consentito assentarsi ma in misura non superiore al 20% dell’orario di ciascun insegnamento.

Il corso si conclude con un esame finale condotto da una Commissione d’esame composta dal direttore del corso, da due docenti che hanno svolto attività nel corso, da un esperto sulle tematiche dell’integrazione dei disabili e da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico, designati dal direttore dell’USR.

L’esame finale consiste in un colloquio nel corso del quale il candidato presenta un proprio elaborato di approfondimento teorico ed una relazione sull’esperienza professionale di tirocinio; è necessario anche presentare un prodotto multimediale finalizzato alla didattica speciale con l’uso delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione.

COME FARE DIDATTICA A DISTANZA – 2° INCONTRO

STRUMENTI PER LA DIDATTICA ON LINE: GOOGLE SITE

Sarà svolto un incontro di un’ora

> Venerdì 13 marzo 2020 – dalle 18.30 alle 19.30

