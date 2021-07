Tfa Sostegno, ecco quando servono i 24 CFU

Come abbiamo già anticipato, il Decreto ministeriale 755 del 6 luglio autorizza 22mila posti per il VI ciclo del Tfa Sostegno tanto atteso. Ma quando servono i 24 CFU per l’accesso al corso? (PER OTTENERE I 24 CFU VAI AL LINK)

24 CFU

Il possesso dei 24 CFU (congiuntamente alla laurea) è richiesto per l’accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

A seguire tutti i requisiti di accesso. In proposito il Decreto ministeriale stabilisce: Ai fini dell’individuazione dei titoli di ammissione per l’iscrizione alle prove di accesso e la frequenza dei relativi percorsi si rimanda all’ art. 3, comma 1 (Requisiti di ammissione e articolazione del percorso) e all’art. 5, comma 2 (Disposizioni transitorie e finali) del D.M. n. 92/2019.

Art. 3, comma 1 del D.M. n. 92/2019

I requisiti di accesso al Tfa Sostegno VI ciclo, dunque, danno il via libera ai candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:

Percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola dell’infanzia e primaria:

titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002;

Percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado:

La normativa fa riferimento al possesso congiunto di:

a) laurea, oppure diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

Per l’ammissione al concorso ordinario docenti, per l’inserimento nelle graduatorie di terza fascia o per l’accesso al Tfa Sostegno per la scuola secondaria, è infatti necessario avere almeno 24 CFU nelle seguenti discipline: