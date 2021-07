Tfa Sostegno VI ciclo, 22.000 posti disponibili: le Università che attiveranno i corsi [TABELLA]

Come abbiamo già comunicato, il Decreto ministeriale 755 del 6 luglio autorizza il VI ciclo del Tfa Sostegno.

Le date di svolgimento dei test preselettivi sono fissate per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno per i giorni 20, 23, 24 e 30 settembre 2021. In particolare:

20 settembre 2021 (mattina) prove scuola dell’infanzia;

23 settembre 2021 (mattina) prove scuola primaria;

24 settembre 2021 (mattina) prove scuola secondaria I grado;

30 settembre 2021 (mattina) prove scuola secondaria II grado.

I posti autorizzati

In totale, sono stati autorizzati 22.000 posti suddivisi tra le diverse Università che hanno presentato la propria offerta formativa e che sono pertanto autorizzate ad attivare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado.

Gli Atenei che attiveranno i corsi

Al D.M. 755 del 6 luglio è allegata la Tabella riassuntiva dell’offerta formativa (riportata anche sotto) con l’indicazione delle Università che attiveranno i corsi e i posti disponibili suddivisi per grado di scuola.

Il maggior numero di posti è offerto dagli Atenei del Sud Italia. In testa le Università di Messina e Palermo con ben 1.400 posti ognuna. A seguire l’Università Suor Orsola Benincasa in Campania, con 1.230 posti, l’Università di Enna Kore (1.125), Foggia (1.100) e Catania (1.000).

ALLEGATO A al DM 755 del 6 luglio 2021

Tabella riassuntiva offerta formativa specializzazione sul sostegno, definita ai sensi dell’art. 2, commi 2, 3 e 4 del D.M. 948/2016