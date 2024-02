Tfa Sostegno IX ciclo, Vannini (Uil Scuola): “Apertura probabile in primavera, banditi almeno 13mila posti”. Le ultime novità

Questa primavera 2024 si prospetta ricca di appuntamenti importanti per il mondo della scuola: dalle prove scritte del concorso docenti, all’aggiornamento delle Gps passando per i percorsi abilitanti e l’aggiornamento delle graduatorie ATA di terza fascia.

In molti chiedono novità anche in merito al TFA Sostegno IX ciclo. Cosa si sa in merito al momento? “Sicuramente verrà bandito. Il ministro Bianchi già ottenne autorizzazione. Al momento la differenza tra i posti già banditi e quelli autorizzati è di 13mila posti, quindi ci saranno almeno 13mila posti banditi ma ritengo che si arriverà circa a 30mila. Bisogna vedere in che modo si darà accesso: se i 24 CFU non servono per le GPS, non servono neanche per il TFA? Ritengo che l’apertura sarò in primavera. Più volte abbiamo detto che non ci dovrebbe essere un numero chiuso per il sostegno”: queste le parole di Roberta Vannini, segretaria generale Uil Scuola Rua Campania, pronunciate nel corso della diretta di Tecnica Risponde Live di oggi, 20 febbraio.

SEGUI LA DIRETTA

Numeri del concorso a cattedra ordinario

Si terranno a partire da lunedì 11 marzo le prove scritte dei concorsi ordinari per l’assunzione in ruolo dei docenti su posto comune e su posto di sostegno nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I e di II grado. Si tratta di circa 373.000 candidati (69.117 per la scuola dell’infanzia e primaria, 303.687 per la scuola secondaria) che hanno presentato la domanda di iscrizione tra l’11 dicembre 2023 e il 9 gennaio 2024. I posti a bando sono 15.340 per la scuola dell’infanzia e primaria e 29.314 per la scuola secondaria.

Date delle prove del concorso

Le prove si terranno nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione e, sulla base del numero dei candidati, potranno svolgersi in più sessioni mattutine e pomeridiane. Nei giorni 11 e 12 marzo sono previste le prove relative alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria; il 13 marzo cominceranno le prove per la scuola secondaria, che proseguiranno per 5 giorni, esclusi il sabato e la domenica, fino al 19 marzo.

Percorsi abilitanti

Dopo anni di attesa stanno prendendo finalmente il via i percorsi di formazione iniziale e di abilitazione per diventare “docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado”: la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha infatti firmato oltre 80 decreti utili all’accreditamento per l’avvio dei corsi da svolgere presso le Università e le istituzioni Afam e in questi momenti il Ministero sta provvedendo alla loro pubblicazione in un’area riservata.

I corsi abilitanti saranno destinati a chi ha svolto servizi nelle scuole, anche paritarie, per non meno di tre anni, pure non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si decide di conseguire l’abilitazione, oppure nei cinque anni precedenti. I 30 Cfu potranno anche essere conseguiti dai docenti vincitori del concorso straordinario bis e che hanno partecipato al secondo concorso legato al Pnrr.

Aggiornamento GPS

L’aggiornamento delle GaE e delle GPS tornano ad essere allineate, per cui ci sarà una doppia tornata di aggiornamenti della durata ognuna di venti giorni. Periodo previsto è molto probabilmente il mese di aprile 2024, prima verranno aggiornate le GaE, con possibilità di trasferimento di provincia e senza alcun nuovo inserimento, in seguito verranno aggiornate le GPS con trasferimento di provincia ma anche la possibilità di nuovi inserimenti.

Tra le novità di particolare importanza è il nuovo inserimento in GPS II fascia senza la necessità di possedere il 24 CFU acquisiti entro il 31 ottobre 2022. I nuovi inserimenti nella seconda fascia GPS saranno consentiti con il solo diploma di maturità per gli ITP e con la sola laurea e tutti i CFU integrativi previsti dal DPR 19/2016 e sue successive modifiche.

Per la II fascia sostegno si entra con la condizione di possedere, pur senza titolo di specializzazione, un servizio di almeno tre anni sul posto di sostegno specifico. Anche per entrare in II fascia sostegno non sono necessari i 24 CFU acquisiti entro il 31 ottobre 2022.

Preparazione alla prova scritta e simulazioni: il webinar

Su questi argomenti il corso Come affrontare i quesiti della prova scritta, dal 23 febbraio, a cura di Giovanni Morello.

Il corso di preparazione ai quesiti di inglese della prova scritta

Su questi argomenti il corso Come affrontare i quesiti di inglese della prova scritta dal 14 febbraio, a cura del noto docente content creator Sandro Marenco.

Il corso di preparazione alla prova scritta per scuola dell’infanzia e primaria

Su questi argomenti il corso Conoscenze pedagogico-didattiche di base del docente concorso ordinario infanzia e primaria, a cura di Giovanni Morello e Michele Maffucci, composto da 16 ore di videolezione.

I corsi di preparazione alla prova scritta per scuola secondaria

Il corso Competenze didattico-metodologiche , a cura di Giovanni Morello , composto da 15 ore di videolezione.

, a cura di , composto da 15 ore di videolezione. Il corso Competenze pedagogiche e psicopedagogiche, a cura di Giovanni Morello, composto da 18 ore di videolezione.

Il corso di preparazione alla prova orale sulla normativa scolastica per secondaria

Su questi argomenti il corso Guida alla normativa scolastica a cura di Salvatore Impellizzeri, composto da 10 moduli per 13 ore di videolezione.

I corsi approfondiscono le conoscenze pedagogiche e didattiche come richiesto nella “Parte generale” dei programmi d’esame. E’ richiesta infatti al candidato una buona competenza in termini di “mediazione didattico-educativa”. Che sappia cioè ideare, progettare e realizzare percorsi e situazioni didattiche adeguate ai bisogni formativi degli studenti e alle loro specifiche funzionalità e modalità di apprendimento.

VAI ALL’EBOOK SULLA NORMATIVA SCOLASTICA