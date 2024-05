Tfa sostegno IX ciclo, il 7 maggio si parte con le prove preselettive per la scuola dell’infanzia

Domani mattina, 7 maggio, prenderanno il via le prove preselettive per accedere al percorso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

Nello specifico, le prove riguarderanno la scuola dell’infanzia. A seguire, l’8 maggio, sarà il turno della scuola primaria, il 9 maggio della scuola secondaria di I grado e per finire il 10 maggio si terranno i test preselettivi per la scuola secondaria di II grado.

Alcune Università hanno annullato lo svolgimento delle preselettive, quindi invitiamo il personale interessato a visionare i siti dei singoli Atenei.

Per comodità dei nostri lettori, riportiamo di seguito le pagine in cui sono riportate le informazioni sul Tfa sostegno.

ABRUZZO

Università dell’Aquila – BANDO

Università di Chieti e Pescara – BANDO

Università di Teramo – BANDO

BASILICATA

Università della Basilicata – BANDO

CALABRIA

Università della Calabria – BANDO

Università Mediterranea di Reggio Calabria

Università Magna Graecia di Catanzaro

Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria

CAMPANIA

Università Suor Orsola Benincasa – BANDO – Rettifica del bando

Università di Salerno – BANDO

EMILIA-ROMAGNA

Università di Bologna – BANDO –

Università di Ferrara – BANDO

Università di Modena-Reggio Emilia

Università di Parma – BANDO

FRIULI VENEZIA GIULIA

Università di Udine – BANDO

Università di Trieste – BANDO

LAZIO

Cassino – Lazio Meridionale – BANDO

Università di Roma – Unint – BANDO

Lumsa – BANDO

Università Europea di Roma – BANDO

Università di Roma Tre – BANDO

Università Foro Italico – BANDO

Link Campus University – BANDO

Uni Camillus – BANDO

Università di Roma – Tor Vergata – BANDO

Tuscia – BANDO

LIGURIA

Università di Genova – BANDO

LOMBARDIA

Università di Bergamo – BANDO

Università di Milano La Statale – BANDO

Università di Milano Bicocca – BANDO

Università Cattolica Sacro Cuore – BANDO

MARCHE

Università di Macerata – BANDO

Università di Urbino – BANDO

MOLISE

Università del Molise – BANDO

PIEMONTE

Università di Torino – BANDO

PUGLIA

Università di Bari – BANDO

Università di Foggia – BANDO

Università del Salento – BANDO

SARDEGNA

Università di Cagliari – BANDO

Università di Sassari – BANDO

SICILIA

Università di Catania – BANDO

Università di Enna Kore – BANDO

Università di Messina – BANDO

Università di Palermo – BANDO

TOSCANA

Università di Firenze – BANDO

Università di Pisa – BANDO

Università di Siena – BANDO

TRENTINO ALTO ADIGE

Università di Trento – BANDO

Libera Università di Bolzano

UMBRIA

Università di Perugia – BANDO

VENETO

Università di Verona – BANDO

Università di Padova – BANDO