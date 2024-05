Vannacci, il fondatore di PizzAut: “Classi inclusive? Per averle va sostenuto dallo Stato chi svolge il Tfa, costa 4mila euro”

Stanno ancora facendo discutere le parole del generale Roberto Vannacci, candidato alle elezioni europee nelle fila della Lega, in merito all’eventualità di formare classi separate per alunni con disabilità. La conduttrice Geppi Cucciari, nel corso dell’ultima puntata di “Splendida cornice“, su Rai3, ha trattato il tema con sarcasmo.

“Abbiamo invitato Vannacci e gli abbiamo dedicato una pizza”

“Di questo passo dove finiremo? Alle pizzerie gestite da disabili?”, ha esclamato, prima di passare la linea a Nico Acampora, educatore e fondatore di PizzAut, pizzeria gestita da ragazzi con autismo. Ecco la risposta di quest’ultimo: “Lo abbiamo sia invitato a mangiare, sia gli abbiamo dedicato una pizza”.

Ecco cosa aveva detto Acampora sul tema qualche giorno fa a La Repubblica: “Le classi differenziali non sono una risorsa: l’Italia le ha già passate e fortunatamente le ha abbandonate. Attenzione: non lo sono né per questi ragazzi né per gli altri studenti. L’inclusione, invece, è una risorsa per tutti. Se il generale Vannacci vuole spendere delle parole, le spenda su questo: la specializzazione per gli insegnanti di sostegno, il Tirocinio Formativo Attivo (Tfa), è completamente a carico loro. E sono quattromila euro. Ma in uno Stato degno di questo nome il proprio personale va sostenuto nella sua formazione. In Italia non accade: ecco, se lo stato investisse su questo avremmo classi straordinariamente inclusive”.

Vannacci, la petizione contro di lui

“Le gravissime affermazioni del Generale Vannacci sul trattamento da riservarsi a persone con disabilità non solo sono offensive ma rappresentano un grave passo indietro nella nostra società. Questa non è una questione di politica; si tratta di rispetto fondamentale per i diritti umani”. È uno dei passaggi centrali della petizione lanciata da una docente, Elisabetta Gaiba, sulla piattaforma online Change.org per chiedere di ritirare la candidatura (con la Lega) alle prossime elezioni europee di giugno del generale Roberto Vannacci, dopo le sue affermazioni sull’opportunità di creare classi separate con alunni che hanno problemi di apprendimento.