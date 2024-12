TikTok si prende gioco dei giovani, bloccati gli accessi per un anno in Albania

I giovani sono sempre più “schiavi” dei social media. Tanto che, sulla scia di quanto deciso in Australia, i 97% dei nostri insegnanti – ha rivelato un sondaggio della Tecnica della Scuola – vorrebbe misure stringenti, come il divieto di utilizzo almeno sino ai 14 anni di età, contro quello che da molti è stato definito “il megafono degli sciocchi”.

Ma non bisogna andare per forza dell’altra parte del mondo per trovare misure più rigide contro l’utilizzo indifferenziato e permanente dei social.

Anche nella più vicina Albania, il governo ha preso seri provvedimenti: bloccherà l’accesso a TikTok su tutto il territorio, almeno per un anno, a partire dalle prime settimane del 2025.

La volontà di impedire il libero accesso alla piattaforma social più in crescita, ma anche con meno contenuti di livello, quale è appunto TikTok, è stata annunciata direttamente dal premier albanese Edi Rama: TikTok, ha detto, “sta prendendo in ostaggio i nostri figli” e c’era bisogno di un intervento. In particolare, per il premier albanese occorreva adottare una misure tese a rafforzare la sicurezza dei bambini nelle scuole e quella di inibire l’accesso al social più gettonati tra i giovani sarebbe solo la prima decisione.

Il tema, ricorda l’agenzia Ansa, è tornato alla ribalta dopo che lo scorso mese a Tirana un 14 enne è stato ucciso a coltellate da un suo coetaneo, a pochi passi dall’istituto, a seguito di una lite iniziata proprio sui social.