Tinterpello: grazie all’intelligenza artificiale arriva lo strumento che i docenti precari stavano aspettando

A pochi giorni dal suo lancio Tinterpello si presenta con numeri importanti: oltre 1300 interpelli per docenti e personale ATA (DSGA), pubblicati nel nuovo anno scolastico da parte di scuole statali e paritarie e disponibili su mappa; migliaia di utenti registrati che stanno utilizzando il servizio; le province di Padova e Treviso tra le più rappresentate nell’ultima settimana.

www.tinterpello.it è l’innovativa piattaforma tecnologica che acquisisce in maniera automatizzata tutti gli interpelli pubblicati sui siti web di scuole ed USP. I contenuti vengono estratti attraverso un sistema di intelligenza artificiale, che li analizza e li trasforma in dati consultabili dai docenti direttamente via Web grazie ad un motore di ricerca accessibile in modalità freemium. Le caratteristiche inedite del progetto sono:

la piattaforma di ricerca avanzata, che utilizza l’intelligenza artificiale e i web crawler per monitorare, estrarre ed analizzare i dati pubblicati su oltre 60.000 siti web di scuole e uffici scolastici provinciali;

gli interpelli centralizzati, poiché la piattaforma funge da aggregatore per la pubblicazione e l’accesso agli interpelli provenienti da tutte le scuole italiane;

il servizio “Classi di Concorso”, con cui, a partire dal titolo di studio, è possibile verificare in modo semplice e veloce tutte le classi di concorso, le note per accedervi e gli interpelli presenti sull’intero territorio nazionale.

Su Tinterpello la visualizzazione su mappa di tutti gli interpelli non costa nulla, si attiva con una semplice registrazione, ma apre un mondo di possibilità.

Per chi lo desidera, ci sono funzionalità ancora più evolute, fornite come servizi opzionali e proposti al prezzo di 7,00€ all’anno per singola coppia, comprendente una provincia ed una classe di concorso. La formula di abbonamento Premium prevede:

le notifiche personalizzate, attivabili dai docenti tramite email con il fine di essere tempestivamente informati sui nuovi interpelli pubblicati per una o diverse discipline di interesse, in una o più aree geografiche, garantendo una reattività immediata alle opportunità di lavoro;

l’invio della domanda di candidatura alle scuole, per conto del docente in risposta agli interpelli selezionati.

È importante ricordare che i servizi di ricerca su mappaproposti da Tinterpello sono gratuiti.Un elemento da sottolineare, dal momento che sul mercato esistono altri fornitori che, pur non avendo prodotti comparabili da un punto di vista tecnologico, prevedono costi di sottoscrizione per qualunque tipo di servizio offerto.

Linda Elena La Gioia per Tinterpello

