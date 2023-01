Titoli conseguiti all’estero, gli effetti delle ultime sentenze dell’Adunanza plenaria: il convegno organizzato da Sidels

Sono state depositate, in data 28 e 29 dicembre, le tanto attese decisioni del Consiglio di Stato in Adunanza plenaria sulla riconoscibilità nel nostro ordinamento dei titoli di abilitazione e specializzazione conseguiti all’estero, segnatamente in Bulgaria e Romania.

Dalle sentenze della Giustizia amministrativa emerge che il Ministero dell’Istruzione e del Merito dovrà necessariamente effettuare una verifica in concreto delle competenze professionali acquisite nel Paese estero da colui che richiede il riconoscimento del titolo in Italia nonché della propria idoneità all’accesso alla ‘professione regolamentata’ in quello di destinazione.

L’evento

Della portata e delle conseguenze derivanti dalle pronunce dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ne discuterà domani 5 gennaio alle ore 16:00 la Sidels – Società Italiana di Diritto e Legislazione Scolastica con un incontro in diretta Facebook (facebook.com/sidels.it) e sul canale Youtube, cui parteciperanno l’avv. Dino Caudullo, presidente Sidels, che modererà l’incontro, e gli avvocati Anna Chiara Vimborsati e Michele Bonetti, che hanno partecipato alla discussione all’udienza del 16 novembre scorso dinanzi l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.

Si potrà seguire l’incontro anche dal link attivo sul sito www.sidels.it.