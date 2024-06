Tony Effe e Gaia, Geolier, Rose Villain i più ascoltati dai maturandi, ma Venditti resta la loro colonna sonora per eccellenza

Passano gli anni, ma il brano storico di Antonello Venditti, “Notte prima degli esami”, rimane la colonna sonora indiscussa per i maturandi. Quest’anno la canzone compie 40 anni e continua ad essere in cima alle playlist degli studenti che si preparano agli esami di maturità 2024, in partenza la prossima settimana. Accanto a Venditti, le playlist includono anche artisti contemporanei come Tony Effe, Gaia, Ghali, Lazza, Rose Villain, Angelina, Geolier e Ultimo. Lo riporta un sondaggio di Skuola.net.

Dal Walkman a Spotify: l’evoluzione della musica per i maturandi

La musica ha sempre accompagnato gli studenti durante la preparazione degli esami. Se una volta si ascoltava dal walkman e dalle cassette, oggi si utilizza principalmente lo streaming su piattaforme come Spotify e YouTube. Infatti, più di 8 maturandi su 10 (85%) utilizzano quotidianamente questi servizi per ascoltare le loro tracce preferite. Una tradizione che resiste è l’ascolto di “Notte prima degli esami”, scelta da 9 studenti su 10 come colonna sonora ufficiale dell’Esame di Stato.

Le vecchie glorie e le nuove hit nelle playlist degli studenti

Accanto a “Notte prima degli esami”, non mancano nelle playlist anche le grandi hit del passato come “We are the Champions” dei Queen e “Another Brick in the Wall” dei Pink Floyd. Tuttavia, il grosso delle tracce è composto da artisti contemporanei. Tra i più ascoltati ci sono Tony Effe e Gaia con “Sesso e samba”, Ghali con “Paprika” e il duetto Rose Villain e Guè Pequeno con “Come un tuono”. Anche Angelina Mango, Geolier, Ultimo e Tedua sono tra i preferiti degli studenti.

Le canzoni di Sanremo 2024 dominano le playlist

Le canzoni del Festival di Sanremo 2024 continuano a essere tra le più ascoltate. Al primo posto tra i brani preferiti dai maturandi c’è “Ma che idea” di Pino D’Angiò rivisitata con i bnkr44. Seguono “100 Messaggi” di Lazza e “Dopo le 4” di Tony Effe, Bresh e Tedua. Altri brani di Sanremo che hanno conquistato i maturandi includono “La noia” di Angelina Mango, “I’ p’ me, tu p’ te'” di Geolier, “Vai!” di Alfa, “Casa Mia” di Ghali, “Tuta gold” di Mahmood, “Un ragazzo una ragazza” dei The Kolors, “Click Boom!” di Rose Villain e “Sinceramente” di Annalisa.

La musica come alleata nella preparazione agli esami

La musica non è solo una compagnia, ma anche un supporto emotivo e motivazionale per i maturandi. Il 39% degli studenti utilizza la musica per rilassarsi e scacciare i brutti pensieri, mentre il 30% la trova una fonte d’ispirazione e carica per lo studio. Un 21% preferisce studiare con le cuffie, immergendosi completamente nelle note dei loro brani preferiti.

In vista della maturità 2024, la musica si conferma un elemento fondamentale per gli studenti, unendo classici intramontabili e nuove hit in una playlist che accompagna la loro preparazione. La tradizione di “Notte prima degli esami” continua, affiancata dalle voci e dai suoni dei nuovi protagonisti della scena musicale italiana.

Notte prima degli esami e il suggerimento agli studenti

Lo scorso 12 maggio Venditti è stato ospite, sul canale Nove, della trasmissione “Che Tempo Che Fa“. Il 75enne ha discusso in modo scherzoso proprio del brano.

“Io sono sempre studente. La scuola era il luogo della mia vita, mia mamma era professoressa di latino e greco”, ha detto Venditti a Fabio Fazio parlando del suo rapporto con l’istruzione, di cui ha scritto in molte canzoni.

E, poi, il suggerimento gioviale per tutti gli studenti che tra circa un mese dovranno affrontare gli esami di maturità 2024: “I maturandi possono cantare ‘Notte Prima Degli Esami’, anzi la scaramanzia vuole che si deve cantare”.