Torna Schermi in classe, proiezioni gratuite di film di qualità nelle sale della Lombardia

Torna Schermi in classe, proiezioni gratuite di film di qualità nelle sale...

Per l’a.s. 2023/24 torna ‘Schermi di Classe’, il progetto di Regione Lombardia per avvicinare il mondo della scuola all’arte cinematografica.

A stabilirmo una delibera della Giunta regionale approvata su proposta dell’assessore alla Cultura, Francesca Caruso.

L’iniziativa, che era stata interrotta nel 2020 a causa della pandemia, prevede che le scuole possano partecipare alla proiezione gratuita di un film di qualità presso le sale cinematografiche del territorio.

Nelle prime quattro edizioni ‘Schermi di classe’ ha visto il coinvolgimento di 100.000 studenti che hanno assistito a 611 proiezioni gratuite.

Il progetto, finanziato dalla Regione con 232.500 euro e realizzato in collaborazione con AGIS Lombarda (Associazione Generale Italiana dello Spettacolo), rientra nell’insieme di interventi compresi in ‘Next – laboratorio delle idee per la produzione e programmazione dello spettacolo lombardo – edizioni 2023-2024 e 2024-2025’.

Saranno coinvolte le scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche sia paritarie, compresa la formazione professionale.

Grazie alla collaborazione con Fondazione Cineteca Italiana, sarà definito un elenco di film, integrabile su richiesta delle scuole, per i quali saranno predisposti i relativi materiali didattici poi messi a disposizione di insegnanti e studenti. I film saranno suddivisi per fasce d’età e per ciascuno sarà predisposta una scheda didattica.

Saranno invitate a aderire al progetto tutte le sale della Lombardia. Entro il mese di settembre sarà predisposto un elenco delle sale aderenti suddivise per provincia, che le scuole potranno contattare per partecipare alle proiezioni gratuite. Il materiale didattico, l’elenco delle sale aderenti e tutte le informazioni del progetto saranno disponibili sulla piattaforma dedicata ‘Next Laboratorio delle idee’ attiva a partire dall’inizio dell’anno scolastico.